Diamante e peças de luxo: os presentes que os Biden receberam e devolveram

Jill recebeu um broche avaliado em US$ 14.063 do embaixador da Ucrânia nos Estados Unidos. Já Biden recebeu de Volodymyr Zelensky um item avaliado em US$ 2,4 mil. Ambos foram entregues ao Arquivo Nacional. .

Ingresso de F1 e charutos para agentes da CIA

Diversos generais americanos ainda receberam relógios e presentes de luxo. Mas é a lista de presentes recebidas por agentes da CIA que revela a diversidade da relação entre esses espiões e seus contatos.

Na lista estão ingressos para corridas da Fórmula 1, tapete persa, iPhone, chocolate de US$ 700,00, relógios Rolex, diamante, uma bolsa Louis Vuitton de US$ 1,5 mil, charutos de US$ 5 mil, seda e uísque.

Juntos, os presentes declarados para a CIA somaram mais de US$ 130 mil. Mesmo o diretor da agência, William Burns, foi presenteado. Mas destruiu o que recebeu, incluindo um relógio Omega.

No documento, o nome daqueles que presentearam os agentes da CIA foram mantidos em sigilo.