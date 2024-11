João Cigarreiro era um dos maiores inimigos de Antônio Vinícius Gritzbach, 38, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital) e de agentes públicos, assassinado com dez tiros de fuzis no último dia 8 no aeroporto internacional de Guarulhos. O próprio empresário, jurado de morte por criminosos da cúpula do PCC, confidenciou aos amigos mais íntimos, em conversas reservadas, que o rival Cigarreiro tinha ligações com o CV (Comando Vermelho), do Rio de Janeiro, e temia por sua integridade física.