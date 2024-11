Tiroteio no aeroporto de Guarulhos mata pivô de guerra no PCC e fere 3

Um ataque a tiros deixou um morto e três feridos na tarde desta sexta-feira (8) no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. A vítima foi identificada como o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, ameaçado de morte pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). Ele era o pivô de uma guerra interna na facção criminosa e foi alvo de um atentado no Natal do ano passado.

Gritzbach desembarcava no aeroporto com a namorada após voltar de Maceió. Ele teria encontrado dois seguranças — um deles estava com o filho do empresário, que teria visto o crime, apurou a coluna. Não há informações se os feridos teriam algum relacionamento com a vítima.

Um carro que teria sido usado pelos atiradores foi apreendido por equipes do 3º Batalhão de Polícia de Choque, na Avenida Otávio Braga de Mesquita, em Guarulhos. À coluna, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo informou que o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) investiga as circunstâncias do homicídio. O policiamento no local e imediações segue reforçado com PMs do batalhão de área e do Choque.