A Polícia Militar instaurou inquérito para investigar denúncias sobre o envolvimento de PMs com o PCC (Primeiro Comando da Capital). Há indícios de que um grupo da facção sediado na zona leste paulistana recebia informações sigilosas para não ser preso nem sofrer prejuízos em operações policiais. As investigações do IPM (Inquérito Policial Militar), aberto em outubro deste ano, se concentram em dois núcleos suspeitos de associação com líderes do PCC. O primeiro era baseado dentro da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), unidade de elite da corporação; o segundo, em diversos batalhões —a maioria na zona leste da capital.