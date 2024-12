O investigador Marcelo Marques de Souza, 54, o Bombom, delatado pelo empresário Vinícius Gritzbach por corrupção e envolvimento com o PCC (Primeiro Comando da Capital), escondia R$ 621 em um apartamento de luxo avaliado em R$ 3 milhões na região do Tatuapé, zona leste paulistana. As cédulas estavam em um cofre e também embaixo de um colchão e foram encontradas por policiais federais durante cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária no âmbito da Operação Tacitus, deflagrada no último dia 17.