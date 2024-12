Caso Gritzbach: Investigador escondia R$ 621 mil em imóvel de R$ 3 milhões

Marcelo Bombom tinha salário de R$ 12.189 e movimentou R$ 34 milhões em cinco anos. No apartamento havia ainda US$ 14.500 (cerca de R$ 90 mil) e € 15.700 (cerca de R$ 100 mil), além de pistola ponto 40, revólver calibre 32, munição, uma porção de maconha, planilha com nomes, apelidos e valores e uma lista com despesas de outros condomínios luxuosos.

A Polícia Federal pediu a prisão preventiva do investigador por entender que ele representa um perigo à sociedade, caso permaneça solto, em razão do desvio de conduta, e porque no apartamento dele "havia prova da existência de crime". O policial civil foi autuado por lavagem de dinheiro.

Além de Bombom, os federais também prenderam no último dia 17 o delegado Fábio Baena Martin, 49, e os investigadores Marcelo Roberto Ruggieri, 53, e Eduardo Monteiro, 47. O investigador Rogério Almeida Felício, 46, o Rogerinho, foi detido no último dia 23.

Todos foram acusados por Gritzbach de envolvimento em corrupção. Eles estão recolhidos no Presídio Especial da Polícia Civil, no bairro do Carandiru, zona norte paulistana, onde passaram o Natal trancafiados com outros colegas de corporação.

Na mesma operação foram presos o advogado Ahmed Hassan Saleh, 51, o Mudi, e os empresários Robinson Granger Moura, 54, o Molly, e Ademir Pereira de Carvalho, 50. Os três são considerados rivais de Gritzbach e foram denunciados por ele por suposta ligação com o PCC.

PMs da Rota investigados

Até a última sexta-feira, Mudi, Molly e Ademir permaneciam encarcerados no CDP 1 (Centro de Detenção Provisória 1) do Belém, na zona leste de São Paulo. A unidade prisional é destinada a detentos integrantes ou simpatizantes do PCC.