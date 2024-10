O hospital Al-Awda do campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, foi bombardeado, neste sábado (19), ferindo membros da equipe, alguns inclusive estão em estado crítico. O UOL havia publicado, um dia antes, uma entrevista com o diretor da unidade médica, Mohammed Salha, que relatou que o cerco imposto pelo exército israelense estava matando a população. Salha enviou ao UOL, logo após o bombardeio, um apelo que está sendo distribuído internacionalmente pedindo para que os tratados que impedem o cometimento de crimes contra a humanidade sejam cumpridos.