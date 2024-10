Sob cerco de Israel, norte de Gaza espera pela morte, diz chefe de hospital

A situação humanitária no norte da Faixa de Gaza é horrível e muito dura. Não há comida, nem água filtrada. Em alguns lugares, nem há água potável. Temos também uma falta de medicamentos e suplementos médicos.

Há 13 dias, o campo de refugiados de Jabalia e o norte da Faixa de Gaza estão sitiados. E as forças de ocupação israelenses ainda estão bombardeando a região e destruindo as casas das pessoas, mirando abrigos e residências. Muitos dos feridos estão chegando ao hospital da Al Awda e outros hospitais no norte. Estamos lidando com dúzias de feridos.

No hospital Al Awda, nossa capacidade de atendimento foi afetada porque as forças de ocupação israelenses bombardearam dois andares e destruíram 50% da nossa capacidade em 21 de novembro do ano passado. A situação vem se tornando pior e pior e pior, e nós não sabemos quanto tempo esta última operação militar vai durar.

Estamos aumentando a capacidade para atendimento aos feridos para responder ao grande número. Mas precisamos de mais leitos. Hoje estamos tendo que dispensar alguns casos que precisam de intervenção, porque temos que priorizar. Aliás, nossas das salas de operações estão trabalhando 16 horas por dia sem parar.

Qual o impacto nos hospitais da região da ordem dada por Israel para evacuar o norte de Gaza?

As forças de ocupação israelenses ordenaram, recentemente, que três hospitais fossem evacuados. Estamos nos recusando a evacuar, porque oferecemos serviços de saúde para as pessoas seguindo os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS), trabalhando na linha de frente de um conflito. Não podemos deixar nosso lugar.