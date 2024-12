No comentário de ontem, que passou despercebido, frisei, com base em informes dos 007 dos serviços de inteligência do Ocidente, o que havia por trás da prisão, pela polícia iraniana, da jovem e premiada jornalista italiana Cecilia Sala. O engenheiro iraniano Abedini Naijafabadi, destaquei, havia sido preso em flagrante no aeroporto milanês de Malpensa por contrabando. Isso ocorreu dois dias antes da prisão da jornalista Sala. Estava o engenheiro na posse ilegal de componentes de drones de última geração, um segredo mantido entre os estados italiano e norte-americano.