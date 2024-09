A nova pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quarta, captou o movimento que o instituto Datafolha da semana passada já havia antecipado. O influenciador Pablo Marçal (PRTB) disparou na preferência do eleitor, passando de 16% em 20 de agosto para 24,4% agora, encostando em Guilherme Boulos (PSOL), que soma 28% das preferências. O prefeito Ricardo Nunes (MDB), por sua vez, teria caído para um terceiro lugar, com 20,1%, uma queda de 1,9 ponto percentual em comparação com a edição anterior.

O levantamento, que faz entrevistas de múltipla escolha pela internet, teve a participação de 2.200 eleitores de São Paulo, que responderam as perguntas da AtlasIntel entre os dias 5 e 10 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo.

Por ora, é cedo para definir qualquer conclusão sobre a corrida eleitoral. No Datafolha da semana passada, Nunes aparecia com o mesmo porcentual de Marçal, 22%, empatado tecnicamente com Boulos, que somava 23%. Um resultado muito favorável ao prefeito, que havia somado 19% no levantamento anterior do instituto, divulgado em 21 de agosto. No dia 30, começou a propaganda eleitoral na TV, onde Nunes tem larga vantagem de tempo em comparação com seus adversários.

Só dá para dizer que a eleição em São Paulo continua embolada e sem uma tendência clara ao menos para o primeiro turno. Mais pistas serão dadas pela pesquisa Quaest a ser divulgada ainda hoje e pela nova Datafolha que será divulgada nesta quinta.

A dúvida é quem irá ao segundo turno, onde o prefeito leva vantagem, segundo as pesquisas eleitorais. Em um embate com apenas um adversário, Nunes venceria Marçal e Boulos. O psolista fica em desvantagem, neste caso, diante da ressurreição do espantalho da esquerda, "a ameaça comunista" que Boulos representaria para eleitores mais radicais de Nunes e de Marçal.