Joias e atos golpistas. Agosto chega ao fim com dois depoimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro agendados para o mesmo dia, quinta (31). Investigadores vão ouvi-lo sobre a venda das joias e relógios recebidos pela Presidência e em caso que apura grupo de empresários suspeito de planejar um golpe de Estado no WhatsApp.

No caso das joias, os principais envolvidos vão depor simultaneamente: Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ex-ajudante de ordens Mauro Cid, Mauro Lourena Cid e o advogado Frederick Wassef. Precavendo-se sobre versões combinadas, o ministro Alexandre de Moraes (STF) proibiu Bolsonaro e Michelle de se comunicarem com o tenente-coronel Mauro Cid, que está preso.

Em decisão assinada na quarta (23), Moraes reafirma a suspeita de delitos em série: venda de presentes, desvio de patrimônio público, dinheiro vivo escondido. "A análise dos dados armazenados no telefone celular apreendido em poder de Mauro Cesar Barbosa Cid revelou indícios de que houve desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras ao ex-Presidente da República ou agentes públicos a seu serviço, e posterior ocultação da origem, localização e propriedade dos valores provenientes, sendo revelados novos fatos e agentes envolvidos."

Horas antes da decisão de Moraes, Bolsonaro admitiu ao jornal Folha de S.Paulo que mandou notícias falsas ao empresário Meyer Nigri com o pedido de que repassasse "ao máximo" as mensagens questionando as urnas eletrônicas. O conjunto das mensagens, ao qual o UOL teve acesso nos relatórios da PF, abrange de ataques a instituições, com previsão de guerra civil sangrenta, a campanha criminosa contra vacinas. Os policiais já ouviram Bolsonaro sobre incitação ao crime na pandemia de covid-19, e o Ministério da Saúde pode levar anos para reparar o estrago dos baixos índices de vacinação no país.

Na segunda (28), Bolsonaro dá posse a novos diretores do PL em Minas Gerais e recebe uma honraria, o título de cidadão mineiro, em cerimônia na Assembleia Legislativa.

Os militares e o hacker. O tenente-coronel Mauro Cid depôs na Polícia Federal na sexta (25) e foi reconvocado para novo depoimento na segunda (28). O inquérito investiga a suposta contratação do hacker Walter Delgatti para invasão de urnas eletrônicas. Delgatti afirma que Cid estava com o então presidente Jair Bolsonaro na conversa entre eles no Palácio da Alvorada.

Grand Slam. Começa na segunda (28), em Nova York, o torneio de tênis US Open. Bia Haddad pegou uma chave difícil e vai estrear na abertura contra a norte-americana Sloane Stephens. Felipe Meligeni, o número 3 do tênis no Brasil, enfrenta o japonês Kei Nishikori. Leia em Saque e Voleio sobre a rivalidade que esquenta entre as estrelas Alcaraz e Djokovic.

Adeus ao cardeal. Após missas de exéquias que começaram no domingo (27), o corpo de dom Geraldo Majella será sepultado segunda (28) na cripta da Catedral de Londrina, no final da manhã. Ele faleceu no sábado, aos 89 anos. O papa Francisco lamentou a morte do religioso que presidiu a CNBB e esteve à frente da Pastoral da Criança.

Duas partidas. Às 14h de segunda (28), na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), tem o sorteio dos mandos de campo das finais da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo.

Operação Incúria. Preso em 18 de agosto, acusado de omissão durante os atos golpistas, o comandante da Polícia Militar Fábio Augusto Vieira fala na CPI do 8 de Janeiro na terça (29), a partir das 9h. Ele era o responsável pela segurança do Distrito Federal no dia dos ataques à Praça dos Três Poderes.

Olho no quórum. O plenário do Senado se prepara para votar na terça (29) ou quarta (30) o projeto de lei do Carf, que prevê a retomada do chamado "voto de qualidade do governo", ou voto de desempate a favor da Fazenda Nacional nas decisões do conselho. Na quarta (23), o projeto foi aprovado em comissão de senadores por 14 votos a 7.

Futebol. Internacional e Bolívar jogam às 19h de terça (29) pela Libertadores. Às 21h30, tem Estudiantes x Corinthians pela Copa Sul-Americana.

Carteira assinada. O Ministério do Trabalho apresenta na quarta (30) os dados do emprego formal em julho registrados pelo Novo Caged - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em junho, o saldo foi de cerca de 158 mil empregos.

Marco da discórdia. O STF retoma na quarta (30) o julgamento da tese do marco temporal para demarcação de terras indígenas. O placar está em 2 a 1 contra a tese, e o ministro André Mendonça é o próximo a votar. Na semana passada, no Senado, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou o parecer favorável ao projeto de lei que tem apoio da bancada ruralista.

Libertadores. São dois jogos na quarta, às 21h30: Racing x Boca Juniors e Palmeiras x Deportivo Pereira. Acompanhe os placares na tabela.

Copa Sul-Americana. Às 19h de quarta (30), o Botafogo enfrenta Defensa Y Justicia longe de casa, no estádio Florencio Sola.

Telinha fervendo. Duas estreias importantes na quarta (30): a série Impuros, cujo tema é o tráfico de drogas no Brasil e vizinhança, ganha a quarta temporada no canal Star+. O elenco tem Raphael Logam como o traficante Evandro do Dendê, no grupo dos policiais estão Fernanda Machado e Rui Ricardo Diaz, e desta temporada participa também a funkeira MC Carol. A direção é de Tatiana Fragoso. Nos canais Paramount+ e MTV, começa o reality show Drag Race Brasil, com participantes de 12 estados e episódios semanais.

Mais trabalhadores. Às 9h de quinta (31), o IBGE divulga a taxa de desemprego de julho. A Pnad Contínua monitora a força de trabalho no país incluindo o mercado informal. No segundo trimestre, a pesquisa registrou recuo na taxa de desocupação.

Brasil sem Fome. Em visita a Teresina, no Piauí, na quinta (31), o presidente Lula vai lançar o novo PAC no Estado e também o programa Brasil Sem Fome, acompanhado do ministro Wellington Dias, ex-governador do Estado.

Atos golpistas. Ex-chefe do GSI, o general Gonçalves Dias depõe na CPI do 8 de Janeiro na quinta (31), às 9h.

Antes e depois do feminicídio. Entre as estreias de cinema na quinta (31) estão Angela, As Tartarugas Ninja - Caos Mutante e Toc Toc Toc - Ecos do Além. Em entrevista a Splash, Isis Valverde fala sobre os desafios e as dores de interpretar a socialite Angela Diniz, morta a tiros em 1976, em Búzios (RJ), pelo namorado. "É necessário falar sobre isso, botar essa luz sobre o assunto sempre", afirma a atriz. Leia aqui.

Basquete feminino, final. A vitória do Sampaio sobre o Araraquara forçou o quinto jogo, Sesi Araraquara x Sampaio Basquete, às 19h de quinta (31).

Libertadores. Às 21h30, tem Olimpia x Fluminense na quinta (31). O Fluminense venceu no Maracanã por 2 a 0, na semana passada, e se aproxima da semifinal.

Sul-Americana. Dois jogos às 19h: São Paulo x LDU e Fortaleza x América-MG.

Economia. O IBGE apresenta na sexta (1º) os resultados do PIB (Produto Interno Bruto) do segundo trimestre.

Amistoso de aniversário. Na sexta (1º), o Corinthians completa 113 anos e faz um jogo entre espanhóis e brasileiros, Real Madrid legends x Corinthians legends, às 20h30 na Neo Química Arena em São Paulo. As equipes reeditam a final do Mundial de Clubes de 2000.

Campeonato saudita. Às 15h de sexta (1), Al-Ittihad enfrenta o Al-Hilal, o novo time do atacante Neymar, que na semana passada comemorou o aniversário do filho Davi Lucca na Arábia Saudita. No sábado (2), tem Al-Fateh x Al-Ahli e Al-Hazem X Al-Nassr, ambos às 15h.

Brasileirão. No sábado (2), os jogos do campeonato são Goiás x Internacional e Athletico x Atlético-MG, ambos às 16h, e Botafogo x Flamengo, às 21h. Acompanhe os placares na tabela atualizada.