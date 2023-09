Torcidas no esporte e pela democracia. Este começo de setembro vem com dose dupla de cores da bandeira: a seleção brasileira de futebol masculino dá a largada para buscar a classificação à Copa do Mundo de 2026 enfrentando a Bolívia, em Belém (PA), na sexta (8). As Eliminatórias Sul-Americanas reúnem 10 seleções (veja quais na tabela) e começam a primeira rodada na quinta (7), com três jogos. A Globo vai transmitir 81 dos 90 jogos da competição, informa Allan Simon.

O Mundial de 2026 será realizado em três países, Estados Unidos, Canadá e México, com número recorde de seleções: 48. A estreia do técnico Fernando Diniz no comando dos jogos da seleção masculina acontece poucos dias depois de uma troca da guarda na seleção feminina, em que Arthur Elias substituiu Pia Sundhage.

Em Brasília, o governo Lula planeja um festão cívico no 7 de Setembro, feriado nacional, com expectativa de reunir 30 mil pessoas para o desfile na Esplanada dos Ministérios. O presidente vai discursar na tribuna de honra, onde são aguardados cerca de 200 convidados. Depois do desfile, tem homenagem às Forças Armadas diante do Museu Nacional. Com segurança reforçada, vias da Esplanada estarão bloqueadas desde a véspera. Na quinta ainda, Lula viaja para a cúpula do G-20, na Índia.

Depois do susto bom. O Banco Central divulga na segunda (4) o relatório Focus com projeções para a taxa Selic, inflação, PIB e dólar, ainda sob o impacto da reviravolta nas expectativas. O IBGE divulgou na sexta (1º) que o PIB brasileiro cresceu 0,9% no segundo trimestre, com a ajuda de setores como indústria (0,9%) e serviços (0,6%), com bom desempenho. O consumo das famílias aumentou 0,9%, e a economia andou para a frente. No sábado (2), o ministro Fernando Haddad destacou o papel do Congresso e projetou crescimento de 3% neste ano.

Desenrola com pressa. Em semana mais curta, com feriado, um ato editado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), obriga a presença de parlamentares em sessões convocadas para a segunda (4). Lira quer votar em breve o projeto de lei sobre o Desenrola Brasil, do governo federal.

Nova York aplaude os tenistas. Os campeões do US Open serão conhecidos no próximo final de semana. Em Saque e Voleio, Alexandre Cossenza apresenta os competidores das oitavas de final masculinas, entre eles Djokovic, Alcaraz, Tommy Paul, Stricker e Tiafoe. O tênis brasileiro segue representado em duas duplas femininas: no sábado (2), Luisa Stefani e Jennifer Brady derrubaram uma pedreira e avançaram; Bia Haddad e a bielorrussa Victoria Azarenka jogam as oitavas na segunda (4).

Cinema em Veneza. O Leão de Ouro, Leão de Prata e demais premiações do Festival de Cinema de Veneza acontecem no sábado (9). Em Splash, Flavia Guerra escreve sobre o filme Maestro, dirigido e protagonizado por Bradley Cooper, e sobre como a família de Leonard Bernstein foi descobrindo os sentimentos em relação à bissexualidade do compositor. Bernstein e a mulher, Felicia Montealegre Cohn (interpretada por Carey Mulligan), ficaram 30 anos juntos.

No Roda Viva. O cantor e compositor Péricles, ex-integrante do Exaltasamba, é o convidado do Roda Viva desta segunda (4). O programa da TV Cultura começa às 22h. Péricles já foi indicado ao Grammy Latino.

Setor de ponta. Às 9h de terça (5), o IBGE divulga os resultados da indústria no mês de julho. Em junho, a produção industrial havia subido 0,1%, na segunda taxa seguida de alta.

Boate Kiss, a noite que não termina. A sexta turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) retoma na terça (5) o julgamento de recurso especial do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra a anulação do júri que condenou os quatro acusados pela tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria (RS). O incêndio que matou 242 pessoas e deixou centenas de feridos ocorreu em 2013. Nove anos depois, o Tribunal do Júri condenou os réus por dolo eventual, com penas entre 18 e 22 anos de prisão, mas esta decisão foi surpreendentemente anulada pelo Tribunal de Justiça gaúcho em 2022.

Som Brasil festeja Sandy. Na TV Globo, a quarta (6) traz uma edição especial do programa Som Brasil, com apresentação de Pedro Bial, que celebra os 40 anos da cantora Sandy. Filha de Xororó, dupla de Chitãozinho, ela ingressou na carreira artística ainda na infância. Reportagem de Nossa apresenta a casa em forma de celeiro (também espetacular na arquitetura), em Mogi Mirim (SP), onde o programa foi gravado. Veja as fotos.

Feminicídio antes da palavra. Entre as estreias no cinema desta semana estão A Freira 2, After - Para Sempre, e Angela, longa-metragem dirigido por Hugo Prata com a atriz Ísis Valverde de protagonista. Ela interpreta Angela Diniz, morta aos 32 anos, a tiros, pelo próprio namorado, em Búzios (RJ). Leia em Splash. Na sexta (8), estreia a série policial Corpo em Chamas, na Netflix.

Música em Interlagos. Em São Paulo, o megaevento The Town tem mais três dias a partir de quinta (7), contando os próximos sábado e domingo. Leia em Splash sobre o dia de abertura, que teve chuva e artistas brasileiros em destaque. Mais de 30 empresas estão expondo suas marcas no festival. "A pandemia acelerou o desejo do consumidor por entretenimento", diz Ana Deccache para UOL Mídia e Marketing.

Eliminatórias da Eurocopa. Jogam França x Irlanda e Holanda x Grécia, ambos às 15h45 de quinta (7).

Eliminatórias Sul-Americanas. São três jogos na quinta (7): Paraguai x Peru às 19h30; Colômbia x Venezuela às 20h; Argentina x Equador às 21h.

Futebol para as Olimpíadas. A seleção brasileira pré-olímpica vai disputar dois amistosos contra o Marrocos. O primeiro jogo é na quinta (7), às 16h, e o segundo dia 11, no mesmo horário, no Complexo Esportivo da cidade marroquina de Fez. São duelos de preparação para o torneio classificatório dos Jogos de Paris-2024.

Mundial de Surfe. A etapa final começa na sexta (8) e segue até 16 de setembro. Os cinco classificados para o WSL Finals, na Califórnia (EUA), são os brasileiros Filipe Toledo e João Chianca, o norte-americano Griffin Colapinto e os australianos Ethan Ewing e Jack Robinson. Os brasileiros já garantiram vaga para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Eliminatórias da Eurocopa: Na sexta (8), tem Geórgia x Espanha, às 13h; Croácia x Letônia, às 15h45, e Eslováquia x Portugal, também às 15h45.

Reunião de líderes. O presidente Lula participa no sábado (9) e domingo (10), em Nova Déli, na Índia, da cúpula do G-20, o grupo das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia. O Brasil vai assumir a presidência do G-20 a partir de dezembro. Na pauta estão crescimento com inclusão social e desenvolvimento sustentável, entre outros temas. Na sexta (1º), Lula prometeu discutir a desigualdade (de renda, de gênero, de oportunidades) na cúpula internacional.

Eliminatórias da Eurocopa. Azerbaijão x Bélgica às 10h de sábado (9); Ucrânia x Inglaterra às 13h; Macedônia do Norte x Itália às 15h45.

Boa semana!