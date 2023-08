Governo divulga programação do 7 de Setembro; veja como será

O governo do presidente Lula (PT) divulgou a programação para as celebrações do feriado da Independência.

O que aconteceu:

O tradicional desfile na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, começará às 9h, terá duas horas de duração, e será dividido em quatro temas: "Paz e Soberania", "Ciência e Tecnologia", "Saúde e Vacinação" e "Defesa da Amazônia". O acesso às arquibancadas será liberado às 6h.