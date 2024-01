Lula troca a agenda internacional por viagens aos estados. O presidente Lula retornou de São Paulo para Brasília neste domingo e na próxima quinta (18) vai estar em trânsito novamente, na primeira viagem ao Nordeste do ano eleitoral. Na Bahia, a agenda tem foco em tecnologia e educação, com parceria para o Centro Tecnológico Aeroespacial da Bahia e a inauguração da Univasf (Universidade Federal do Vale do São Francisco). Em Pernambuco, sua terra natal, Lula estará presente na troca do Comando Militar do Nordeste, e de lá segue para o Ceará, onde lança a pedra fundamental do campus do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) em Fortaleza. A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) retorna a Davos nesta semana para a reunião anual do Fórum Econômico Mundial, evento onde discursou em janeiro de 2023, poucos dias depois dos ataques golpistas em Brasília. Ela vai comandar o painel "A Transformação Sustentável do Brasil". Na comitiva brasileira também estão o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, anunciou que vai a Davos. Leia aqui. Para o ministro Fernando Haddad, as férias chegam ao fim na segunda (15). A volta do titular da Fazenda ao trabalho é aguardada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em busca de uma solução para a Medida Provisória que tensiona as relações com o Congresso ao cortar aos poucos a desoneração da folha de pagamento de setores produtivos da economia. Entenda a volta da cobrança de impostos. ***************************** SEGUNDA, 15 Tarifas de Itaipu. O presidente Lula recebe na segunda (15) a visita do presidente do Paraguai, Santiago Peña, em Brasília. Na pauta está a tarifa de energia produzida pela usina hidrelétrica binacional de Itaipu. Fórum de Davos. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, de segunda (15) a quarta (17). O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, agendou encontros com empresários e autoridades governamentais. Celac reúne autoridades. Em Santiago, no Chile, o ministro Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social) participa até o dia 17 de reunião da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) e de reuniões bilaterais. Primárias nos Estados Unidos. As eleições primárias do Partido Republicano para a disputa presidencial de 2024 começam pelo estado de Iowa na segunda (15). O pré-candidato é escolhido por voto secreto nas urnas colocadas em escolas, bibliotecas e quartéis de bombeiros nas cidades. Segundo pesquisas locais, o ex-presidente Donald Trump está à frente do governador da Flórida, Ron DeSantis. Trump enfrenta cinco pré-candidatos. Leia aqui. The Best da Fifa. Na segunda (15), às 16h30, a Fifa entrega os prêmios The Best, que homenageia os destaques no futebol entre dezembro de 2022 e agosto de 2023. Os finalistas são os jogadores Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappé. Novo Basquete Brasil. Nesta segunda (15), às 19h30, o canal do UOL Esporte transmite no Youtube a partida Pato Branco x Vasco. Copa Africana de Nações. Com 24 times em seis grupos, a competição teve início no sábado (13) e segue até 11 de fevereiro. Na segunda (15) os jogos são três: às 11h, Senegal x Gâmbia; às 14h, Camarões x Guiné; às 17h, Argélia x Angola. Acompanhe os placares na tabela. Tênis na Austrália. Novak Djokovic passou trabalho para vencer um jovem de 18 anos, o croata Dino Prizmic, em sua primeira partida do Australian Open, grand slam em Melbourne que ele já venceu por 10 vezes. Leia em Saque e Voleio. Na estreia, em cinco sets, o brasileiro Thiago Wild jogou muito antes de ser derrotado pelo russo Andrey Rublev, número 5 do mundo. Nesta segunda (15), Bia Haddad enfrenta a partir das 2h (horário de Brasília) a tcheca Linda Fruhvirtová. Festa do Emmy Awards. O "Oscar da Televisão" entrega os prêmios na noite de segunda (15). As séries Succession, The Last of Us e The White Lotus lideram a lista de indicações. Leia em Splash. *********************** TERÇA, 16 Expectativa para as notas. O resultado do Enem 2023 será divulgado na terça (16). Com base nos notas das provas, os candidatos poderão se inscrever no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) entre os dias 22 e 25 de janeiro, e aguardar a primeira chamada do processo seletivo para o dia 30. Veja como acessar os resultados. Serviços na economia. O IBGE divulga na terça (16) os dados da Pesquisa Mensal de Serviços referente a novembro de 2023. Em outubro, o índice registrou queda de 0,60% em relação a setembro, e alta acumulada de 3,6% em 12 meses. Na quarta (17) saem os números do comércio de novembro. Copa Africana de Nações. Na terça (16) vão se enfrentar Burkina Fasso x Mauritânia, às 11h; Tunísia x Namíbia, às 14h, e Mali x África do Sul, às 17h. Para quarta (17), estava prevista a estreia do Marrocos contra a Tanzânia, mas a seleção marroquina desistiu devido a conflitos com a Argélia, país que sedia a Copa. Leia aqui. Às 17h de quarta (17), jogam Congo RD x Zâmbia. Campeonato Carioca. Os jogos de terça (16) são Botafogo x Madureira, às 19h, e Flamengo x Audax Rio, às 21h30. Veja onde assistir. ***************************** QUINTA, 18 Foco nas obras. O presidente Lula inicia na quinta (18) a primeira visita do ano ao Nordeste. Na Bahia, ele assina em Salvador um acordo de parceria para a implantação do Centro Tecnológico Aeroespacial da Bahia; em Paulo Afonso, inaugura a Univasf (Universidade Federal do Vale do São Francisco) e, em Ipojuca (PE), visita a Refinaria Abreu e Lima. PIB em disputa. O Banco CentraI divulga na quinta (18) o IBC-Br, índice de atividade econômica referente a novembro de 2023. A projeção do BC para o crescimento do PIB no ano é de 2,9%. Estreia Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo. O longa-metragem com os personagens de Maurício de Sousa mostra o primeiro dia de aula no Ensino Médio de Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena. Leia aqui. Também chegam aos cinemas na quinta (18) os filmes Mergulho Noturno e Segredos de um Escândalo, este com as estrelas Julianne Moore e Natalie Portman, sobre a história real da professora de Washington (EUA) que teve um relacionamento com um aluno de 12 anos. Leia mais em Aventuras na História. Copa Africana de Nações. Na quinta (18), jogam Guiné Equatorial x Guiné-Bissau, às 11h; Costa do Marfim x Nigéria, às 13h, e Egito x Gana, às 17h. Na sexta (19), mais três jogos: às 11h, Cabo Verde x Moçambique; às 14h, Senegal x Camarões; às 17h, Guiné x Gâmbia. Copa do Rei. O Atlético de Madri enfrenta o Real Madrid na quinta (18), às 17h30. Campeonato Carioca. Na quinta (18), Vasco enfrenta Boavista às 19h30, e Volta Redonda pega o Fluminense às 21h30, jogo que terá transmissão na Band. ************************* SEXTA, 19 Troca da guarda. Na sexta (19), em Abreu e Lima (PE), o presidente Lula participa de cerimônia de mudança no Comando Militar do Nordeste, antes de seguir para o Ceará, onde lança a pedra fundamental do campus do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) em Fortaleza. Enem dos concursos. Começam na sexta (19) as inscrições para o Concurso Nacional Unificado, que oferece cerca de 6,6 mil vagas em 21 órgãos do serviço público federal. Os candidatos podem concorrer a vários cargos dentro de cada um dos oito bloco temáticos. As provas estão previstas para 5 de maio. Veja aqui. ************************ SÁBADO, 20 Dia de São Sebastião. Feriado na cidade do Rio de Janeiro, sábado, 20 de janeiro, é dia do santo padroeiro. Futebol inglês e francês. No sábado (20), o Arsenal enfrenta o Crystal Palace às 9h30, e às 16h45 tem Orléans x PSG pela Copa da França. Campeonato Paulista. A competição de 2024 começa no sábado (20), com dois jogos: em Ribeirão Preto, às 18h, Botafogo-SP enfrenta o Santos, e às 20h, no Morumbi, na capital paulista, tem São Paulo x Santo André. Campeonatos Carioca e Gaúcho. No sábado (20), às 16h, tem Botafogo x Bangu, e às 16h30 o Caxias enfrenta o Grêmio. Boa semana!