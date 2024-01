Na neve de Iowa, Trump terá seu 1º teste eleitoral do ano

Os habitantes de Iowa podem ter que lidar com um imprevisto: o frio mais intenso dos últimos anos em uma campanha presidencial no estado, com temperaturas que podem chegar a -32°C, neve e estradas cobertas de gelo.

Confiantes em sua vitória, os eleitores de Trump irão votar nestas condições?

"Farei isso se meu carro quiser sair da garagem!", exclama Jeff Nikolas, de 37 anos, rindo.

Para este caminhoneiro, com quem a equipe da AFP cruzou quando ia comprar um aparelho de calefação, apenas Trump é capaz de "acabar com toda a estupidez que está acontecendo no mundo neste momento".

- 'Quatro anos de caos' -

Trump enfrenta cinco pré-candidatos. Entre eles, apenas dois parecem ter alguma chance.