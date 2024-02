A manifestação foi convocada depois do avanço das investigações da Polícia Federal sobre a possível participação de Bolsonaro numa tentativa de golpe contra a eleição do presidente Lula. O ex-presidente, que teve o passaporte apreendido, nega as acusações e promete se defender. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, são alguns dos líderes políticos que anunciaram presença. Bolsonaro pediu aos apoiadores que evitem levar faixas "contra quem quer que seja". ********************************* SEGUNDA, 19 O Banco Central divulga o indicador de atividade econômica IBC-Br referente a dezembro. Em novembro, a alta foi de 0,01%, após três meses de retração. **************************** TERÇA, 20 O Senado discute e pode votar na terça ou na quarta a PEC que trata da eleição de militares da ativa das Forças Armadas; também está na pauta de votações o "Projeto de Lei da Saidinha", sobre a saída temporária de detentos das unidades prisionais. Leia aqui. O TSE julga a representação da coligação Brasil da Esperança contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) por divulgação de fake news. Começa em San Diego, na Califórnia, a Copa Ouro de futebol feminino, reunindo seleções da América do Sul, Central e do Norte. O Brasil estreia na quinta contra o vencedor da partida Haiti x Porto Rico. ************************ QUARTA, 21 O presidente Lula recebe Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA. Segundo a Casa Branca, Blinken vai apoiar o Brasil na presidência do G20 e discutir cooperação sobre questões trabalhistas e de transição energética, entre outros temas. Os senadores fazem a reunião da CPI da Braskem, instalada em dezembro para investigar as responsabilidades da mineradora no afundamento do solo em bairros de Maceió. Omar Aziz (PSD-AM) é o presidente. O STF retoma o julgamento sobre sobras eleitorais, decisão pode atingir a composição de bancadas na Câmara dos Deputados, sobretudo as de oposição ao governo Lula. O Fed publica a ata de sua última reunião, que manteve a taxa de juros nos EUA inalterada. Na sexta (14), o presidente do banco central de Atlanta, Raphael Bostic, disse esperar duas reduções da taxa básica até dezembro. ********************************* QUINTA, 22 A posse do ex-ministro da Justiça Flávio Dino no STF está marcada para as 16h. Ferrari chega aos cinemas. Adam Driver interpreta o piloto e fundador da empresa Enzo Ferrari no filme de Michael Mann que tem também Penélope Cruz, Shailene Woodley e Patrick Dempsey no elenco. A Seleção Brasileira estreia na Copa Ouro de futebol feminino contra o vencedor da partida Haiti x Porto Rico. ****************************** SEXTA, 23 O IBGE divulga estatísticas do Censo Demográfico 2022 sobre as características dos domicílios nas cidades brasileiras em temas de saneamento básico: abastecimento de água, destino do lixo, tipos de banheiro e esgoto. A ministra Anielle Franco (Igualdade Racial) se filia ao PT na sexta. Ela é cotada para ser candidata a vice na chapa do prefeito Eduardo Paes (PSD), que vai buscar a reeleição no Rio. Uma ala do PSD defende que Paes tenha vice do próprio partido, e entre os petistas Anielle Franco tem o apoio da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. Receita Federal divulga dados da arrecadação de janeiro, cuja prévia surpreendeu ao registrar um crescimento real de 6%. Entre as causas da arrecadação extra, os analistas apontam o ingresso de recursos com as novas regras para a tributação dos fundos dos super-ricos e também o bom desempenho da arrecadação do Imposto de Renda sobre o rendimento do trabalho e da contribuição previdenciária. Leia na Folha de S.Paulo. *************************** DOMINGO, 25 Manifestação pública convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na avenida Paulista, em São Paulo. Pelos campeonatos estaduais, o Flamengo enfrenta o Fluminense, às 16h, e Internacional de Porto Alegre joga contra o Grêmio, às 18h.