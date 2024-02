Blinken vem ao Brasil na semana que vem para reunião com Lula, dizem EUA

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, virá ao Brasil na próxima semana para uma reunião com o presidente Lula (PT).

O que aconteceu

O governo americano diz que vai discutir "assuntos globais" com Lula. O anúncio foi feito em comunicado divulgado hoje pelo Departamento de Estados dos Estados Unidos. Segundo o texto, esse encontro bilateral será em Brasília.

Anúncio diz que Blinken vai manifestar apoio dos EUA ao Brasil na presidência do G20. Na pauta da reunião também estão temas como a cooperação entre os dois países sobre questões trabalhistas, de transição energética e a comemoração dos 200 anos de relações diplomáticas do Brasil com os EUA.