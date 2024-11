Os olhos do mundo estão voltados nesta semana para os Estados Unidos. Eleitores americanos definem, nesta terça-feira, quem será o próximo presidente da República. Kamala Harris e Donald Trump chegam praticamente empatados ao final da corrida eleitoral. Segundo o colunista do UOL, Jamil Chade, a campanha de Trump já prepara a contestação do resultado em caso de derrota, e observadores, autoridades e a Justiça americana temem um novo caos nas horas seguintes ao final da votação. Semana importante também para os rumos da economia no Brasil. Na quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central divulga a decisão sobre a taxa de básica de juros. Economistas projetam que o Copom deve elevar em 0,5 ponto percentual a taxa Selic diante dos resultados prévios da inflação. O índice de inflação do mês de outubro também será divulgado pelo IBGE nesta semana. O IPCA-15 do mês, que mede a prévia da inflação oficial, mostrou aceleração e ficou em 0,54% em outubro. No domingo será realizada a segunda prova do Enem e a final da Copa do Brasil, entre Atlético-MG x Flamengo. Veja outros destaques: SEGUNDA, 4 O governo de São Paulo realiza novo leilão para construção e gestão de 16 escolas em uma parceria público privada. O sindicato dos professores marcou um protesto. A Câmara dos Deputados realiza sessão plenária remota e pode votar os projetos sobre emendas parlamentares. O texto é resultado de acordo entre os Poderes Executivo e Legislativo para aprimorar as regras das emendas parlamentares ao Orçamento da União depois que o STF proibiu os repasses até que se editasse regras de transparência e rastreabilidade. **************** TERÇA, 5 Eleição presidencial dos EUA. A maior economia do mundo define quem será o próximo presidente da República. A democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump chegam praticamente empatados ao final da corrida eleitoral. Interpol vai ratificar o delegado da Polícia Federal Valdecy Urquiza como secretário-geral. Ele é o primeiro brasileiro no comando da entidade. **************** QUARTA, 6 O Comitê de Política Monetária do Banco Central divulga a decisão sobre a taxa de juros. A expectativa é de que a taxa Selic tenha aumento de 0,5 ponto percentual. **************** QUINTA, 7 Estados Unidos definem o novo patamar dos juros. Estreia nos cinemas nacionais o filme 'Ainda Estou Aqui'. A produção brasileira dirigida por Walter Salles e com Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello no elenco, foi vencedora do prêmio de melhor roteiro no Festival de Cinema de Veneza e é a indicada do país para concorrer a um Oscar. **************** SEXTA, 8 IBGE divulga o índice de inflação ao consumidor do mês de outubro. **************** DOMINGO, 10 Segunda prova do Enem em todo o país. Final da Copa do Brasil entre Atlético-MG x Flamengo. PUBLICIDADE