Trump sinaliza que não reconhecerá derrota e aumenta temor de violência

A reportagem presenciou bandeiras do movimento durante o ato de Trump em Nova York, há uma semana. Em 2021, Trump instruiu o grupo a "ficar de prontidão".

Cerca de quatro em cada dez eleitores registrados dizem estar "extremamente" ou "muito" preocupados com tentativas violentas de anular os resultados das eleições, de acordo com uma pesquisa realizada pelo The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Enquanto isso, a Guarda Nacional foi ativada para reforçar a segurança no dia da eleição. Pela primeira vez, o dia da certificação da votação ainda passou a ser classificado pelo governo como "Evento Especial de Segurança Nacional".

Um dos administradores de Washington DC, Chris Rodriguez, ainda informou que a cidade está se preparando para possíveis "tumultos e distúrbios civis em grande escala" entre terça-feira (5) e a posse do novo presidente, em janeiro.

Fator Musk

A estratégia republicana ainda conta com um fator que não existia em 2021: Elon Musk e sua plataforma de difusão de desinformação. Nos últimos meses, o bilionário postou 1,3 mil vezes em suas redes mensagens sobre imigração ilegal ou fraude eleitoral. No total, essas postagens tiveram uma audiência combinada de 10 bilhões de visualizações.