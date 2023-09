Desleixo com o ensino público. Erros de português e de informação são alguns dos problemas graves encontrados nos slides usados nas escolas estaduais de São Paulo. A análise feita pela Abrale (Associação Brasileira de Autores de Livros Educativos) foi obtida pelo UOL com exclusividade. A associação analisou os materiais usados nas turmas de 6º ano do ensino fundamental.

"O material é raso, superficial, enfadonho e prejudicial à formação da cidadania, por não fornecer textos, contextos e argumentos extraídos do mundo real, e, quando lá estão, o uso é insatisfatório", diz o relatório da Abrale, cujos especialistas são responsáveis por livros que passam pelo crivo do MEC (Ministério da Educação). Os slides são uma proposta do governo paulista para ter material 100% digital produzido pela pasta. Em agosto, o secretário da Educação, Renato Feder, anunciou que a gestão do governador Tarcísio de Freitas recusaria os livros do Programa Nacional do Livro Didático. A decisão repercutiu mal e o governo recuou. Professores criticam medidas de vigilância instaladas pela gestão em salas de aula, que reproduzem polêmicas trazidas do Paraná, onde Feder trabalhou.

Dia de apreensão sobre a economia. O IBGE divulga às 9h desta sexta (1º) os resultados do PIB (Produto Interno Bruto) no segundo trimestre. José Paulo Kupfer escreve que, se a média das projeções for confirmada na pesquisa, a economia brasileira deu uma freada e ficou andando de lado nos meses de abril, maio e junho, depois de crescer com força nos meses anteriores.

"No primeiro trimestre, o choque positivo veio da agropecuária", lembra o colunista. "Agora, no segundo trimestre, o efeito que pode ter ajudado na variação do PIB teria vindo do aumento da produção na indústria extrativa mineral, principalmente nos segmentos de petróleo e gás". A demanda doméstica, que representa a soma do consumo das famílias, do governo e do volume de investimentos, ficou estável entre abril e junho.

Postos de saúde vão alertar sobre a fome. Tem novidade no programa Brasil Sem Fome, lançado pelo presidente Lula em Teresina (PI), na quinta (31). Em graus variados, a falta de comida suficiente afetava cerca de 33 milhões de brasileiros em 2022. O governo federal passa a integrar 24 ministérios no combate à fome, com ações de acesso à renda, redução da pobreza e segurança nutricional. "O problema não é falta de comida, não é falta de plantar. O problema é que o povo não tem dinheiro para ter acesso à comida", disse Lula ontem.

Unidades de saúde e de assistência social vão identificar crianças e adultos com fome por meio de um protocolo comum. Por exemplo, se uma criança chegar desnutrida a um posto do SUS (Sistema Único de Saúde), a avaliação pode encaminhar a família para as políticas do setor. O plano inclui a compra de alimentos para abastecer cozinhas solidárias e caravanas mobilizando prefeitos e governadores. O combate à fome estava nas primeiras frases do primeiro discurso de Lula quando se elegeu presidente, em 2002. De certa forma, o tema nunca saiu de lá, vinte anos depois.

Farmácias que sabem demais. A RaiaDrogasil, a maior rede de farmácias do Brasil, armazena mais de 15 anos de registros individuais de compras de até 48 milhões de clientes, escreve Amanda Rossi. O segredo para armazenar tantos dados está na exigência do CPF para conceder descontos, que podem passar de 70%. Hoje, 97% das compras nas farmácias da rede registram o CPF do consumidor.

Em 2021, a RaiaDrogasil criou a RD Ads, "cujo principal objetivo é monetizar os dados junto às indústrias e agências de publicidade". O UOL entrevistou o CEO da empresa, Vitor Bertoncini, para entender como a RaiaDrogasil lucra com os dados dos clientes. Leia aqui.

Luisa Stefani e Bia Haddad avançam nas duplas. Nova York tem dessas coisas, um jogo de tênis com Brasil x Argentina reúne um público entusiasmado. As estrelas deste esporte são quase todas da Europa: no circuito dos Grand Slams, os atletas sul-americanos, africanos e asiáticos formam o resto do mundo. Mas Felipe Meligeni não resistiu a uma lesão na perna esquerda e abandonou a partida no terceiro set, depois de uma virada surpreendente no primeiro. Sebastián Baez avançou para a terceira rodada, o espanhol Carlos Alcaraz também, na noite de quinta (31). Leia em Saque e Voleio.

Nas duplas femininas, Bia Haddad e a bielorussa Victoria Azarenka estrearam com vitória e vão enfrentar hoje as cabeças 4 do torneio, Desirae Krawczyk e Demi Schuurs. Eliminada na disputa de simples, Bia joga em chave de duplas pela terceira vez no US Open. A paulista Luisa Stefani venceu ontem nas duplas femininas, e nesta sexta (1º), à tarde, Stefani e J. Salisbury, nas duplas mistas, tentam avançar para a segunda rodada contra os norte-americanos Taylor Townsend e Ben Shelton.