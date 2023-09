Ensino público e privado de qualidade. A USP (Universidade de São Paulo) subiu para o primeiro lugar do ranking QS das melhores universidades da América Latina e do Caribe, e outras 34 universidades brasileiras também melhoraram suas posições. Ao todo, o Brasil colocou 97 instituições de ensino superior na lista da especialista britânica QS Quacquarelli Symonds, mais do que qualquer outro país.

Das 13 universidades que o Brasil possui entre as 50 melhores da América Latina, 12 são públicas. A Unicamp subiu esse ano para a terceira posição. Unesp, UFGM e PUC-Rio também estão entre as 35 que melhoraram de posição, enquanto 31 instituições perderam pontos, como a UFRGS (18º lugar) e a UFPE (48º). "O sucesso do Brasil é fundamentado no excelente conhecimento do corpo docente e pelo desempenho excepcional em pesquisa, tanto em termos de volume quanto de colaboração e qualidade", diz a QS. Veja o sobe e desce do ranking.

Cristiano Zanin vota sobre a tentativa de golpe. O julgamento dos primeiros réus dos atos golpistas de 8 de janeiro será retomado nesta quinta (14) no plenário do Supremo Tribunal Federal com o voto do ministro Cristiano Zanin. Na quarta (13), foi notável a divergência de posições entre o relator, Alexandre de Moraes, e o revisor, Nunes Marques, em relação aos tipos de crimes cometidos e pena a ser imposta ao réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, preso em flagrante em ataque ao Senado.

Carolina Brígido escreve que a definição da pena, no caso de condenação aos acusados, será um trabalho complexo, com potencial para gerar debate. Para Reinaldo Azevedo, se depender do ministro Nunes Marques, o criminoso será reprimido com um puxão de orelhas em liberdade.

Ciclone e frente fria chegando. Serviços de meteorologia anunciaram a formação de mais um ciclone extratropical na madrugada e manhã de quinta (14) na costa do Rio Grande do Sul, do sul ao norte do estado. O fenômeno vai ocorrer sobre o oceano Atlântico, após passagem de frente fria sobre o continente.

Na medida em que o ciclone se afastar da costa, a frente fria deve rumar em direção ao Sudeste e o Centro-Oeste, causando queda de temperatura e chuvas em São Paulo e de Mato Grosso do Sul. Na semana passada, as chuvas causaram inundações em dezenas de cidades gaúchas, provocando 47 mortes e deixando cerca de 900 pessoas feridas. O número de desalojados e desabrigados passa de 25 mil.

Acerto de tom (sobrenatural) em A Noite das Bruxas. Com trabalho duplo de ator e diretor, Kenneth Branagh demorou para encontrar o tom certo em suas adaptações de Agatha Christie, escreve Roberto Sadovski sobre a estreia de A Noite das Bruxas. Agora o resultado saiu mais redondo, prossegue o crítico, em escala mais modesta que as superproduções anteriores, Assassinato no Expresso do Oriente e Morte no Nilo.

Dessa vez, o detetive Hercule Poirot, personagem de Branagh, é desafiado a desmascarar uma médium (interpretada pela atriz Michelle Yeoh) que conversa com os mortos numa mansão decrépita em Veneza. Sombras, gritos e fantasmas não faltam ali. O filme adapta Hallowe´en Party, traduzido no Brasil como A Noite das Bruxas, romance da maturidade da "rainha do crime", que morreu aos 85 anos, em 1976. Sadovski destaca um elemento sobrenatural do roteiro, "que Branagh costura com habilidade nesse mundo de fumaça e espelhos". Leia em Splash.

Prisão de segurança máxima para o foragido. Depois de 14 dias de buscas, Danilo Cavalcante foi recapturado na terça (13) por forças policiais na Pensilvânia (EUA). O fugitivo brasileiro se escondida em pilha de ripas de madeira na zona rural, foi detectado por aeronave com câmeras térmicas e finalmente alcançado, na correria, por um cachorro da corporação que ajudou os policiais a imobilizá-lo. Depois, foi levado para uma prisão de segurança máxima.

Pela manhã, Cavalcante carregava um fuzil e tentou resistir. Ele havia fugido da penitenciária em 31 de agosto, onde cumpria pena de prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada, e sua estratégia de se movimentar à noite, escondido, furtando comida, objetos e armas, levou pânico à comunidade. Para as centenas de policiais do condado de Chester, foi um dia de alívio e comemoração, com direito a pose, fotos e exibição de armas diante do preso algemado.

Ciclista apaixonado bate mais um recorde. Ushuaia é quase um lugar mítico, de beleza profunda e gelada, no extremo sul da Argentina. Foi chegando lá de bicicleta que o goiano Leandro Carlos da Silva concluiu uma jornada desafiadora e quebrou um recorde pan-americano ao percorrer 22.434,79 km desde o Alasca (EUA).

Reportagem de Nossa conta que o ciclista viajou sozinho, sem suporte, e alcançou seu destino em 95 dias e algumas horas, superando o recorde anterior conquistado em 2018 pelo alemão Jonas Deichman. Foram muitos desafios, do frio extremo no Alasca, na companhia de ursos selvagens, ao calor recorde no Texas (EUA), entre outros perrengues. Na Amazônia, ele levou pedradas de brasileiros. Leia aqui.

Canais, novidade do WhatsApp, chega ao Brasil. Uma nova função do WhatsApp, chamada Canais, vai permitir que administradores enviem conteúdo a um número limitado de pessoas. Os Canais chegaram ao Brasil na quarta (13), em lançamento global com mais de 150 países.

"A gente nunca viu broadcast de forma privada em nenhuma outra plataforma", disse Guilherme Horn, head do WhatsApp no Brasil, destacando o ineditismo do produto. Na largada, os usuários vão encontrar espaços verificados de personalidades, de serviços do governo federal (como o programa Desenrola) e veículos de mídia. O UOL está lançando no WhatsApp canais de Esportes, Splash e Notícias. Veja como funciona.