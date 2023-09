Violência de Estado na Baixada Santista. Testemunhas, familiares e vizinhos de pessoas mortas na Operação Escudo (rebatizada de Operação Vingança por organizações sociais) apontam que policiais militares executaram, torturaram, ameaçaram, forjaram provas e alteraram cenas de crime em ações na Baixada Santista nas últimas semanas. Sob a premissa de ser uma iniciativa para sufocar traficantes na região, a operação tornou-se uma das mais letais da história da Polícia Militar paulista, escreve Luís Adorno em reportagem de TAB.

Ao longo de 40 dias, 28 pessoas morreram, três ficaram feridas em estado grave, e 382 foragidos foram recapturados. A droga apreendida soma cerca de uma tonelada. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou em nota que as mortes decorrentes da Operação Escudo estão em investigação pela Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Santos, com o apoio do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), e pela Polícia Militar. A violência policial teve início após a morte do soldado Patrick Bastos Reis, que levou um tiro durante ronda no Guarujá (SP). Leia as histórias dos sobreviventes.

Fernando Collor tem saldo de R$ 14,97. Alvo de ação trabalhista, o ex-senador Fernando Collor de Melo deve indenização a uma ex-funcionária de TV de que ele é sócio majoritário em Maceió. A dívida não foi paga desde 2019. Mas a Justiça do Trabalho percebeu que Collor tinha apenas R$ 14,97 em suas contas bancárias, indicando que ele pode ter feito retiradas para não ter os valores confiscados, e decidiu bloquear R$ 455 mil das contas da mulher do ex-senador, Caroline Collor de Melo.

A inclusão de Caroline ocorreu em decisão do último dia 4, assinada pela juíza substituta da 5ª Vara do Trabalho de Maceió, Natália Azevedo Sena, escreve o colunista Carlos Madeiro.

A nova fase das dívidas negociadas. O Desenrola Brasil, programa do governo federal, deve abrir em outubro as renegociações de dívidas de até R$ 5.000 para pessoas com renda de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Nesta nova etapa, vai ser possível parcelar e negociar dívidas com bancos, de contas de luz, água, compras no varejo, boletos de educação, entre outras. Veja como vai funcionar.

Lula recebe o primeiro-ministro do Vietnã. O Brasil é o principal fornecedor de soja e carne suína para o Vietnã, país do sudeste asiático, e o segundo maior fornecedor de carne de frango e algodão. Nesta segunda (25), o presidente Lula e o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Mihn Chinh, se reúnem pela segunda vez neste ano, agora no Palácio do Planalto.

Está prevista a assinatura de acordos de cooperação nas áreas de educação, agricultura e defesa, entre outras. No sábado (23), o primeiro-ministro visitou a Embraer em São José dos Campos (SP). Uma frota de cinco aeronaves Embraer 190 é utilizada atualmente no Vietnã pela Bamboo Airways.

Calor extremo seguido de frio. Prepare a paciência, a garrafinha de água e os lenços para enxugar o suor. E vá pela sombra. A onda de calor que atinge sobretudo estados do Sudeste e Centro-Oeste se estende por mais dois ou três dias, e nove capitais brasileiras podem ter recordes de temperatura no ano, com máximas de até 43ºC.

No Sul, um novo ciclone está se formando, e as temperaturas caem a partir desta segunda (25), com risco de tempestades e vendavais. De quarta para quinta, o frio chega a São Paulo e Rio.

Mário Fofoca renasce com Lázaro Ramos. Assistir a novela das seis no aconchego do lar é um luxo, sonho de consumo para muitos fãs que estão em trânsito nesse horário, trabalhando ou estudando. Elas por Elas, que estreia hoje na Globo, é um remake dos anos 80, com a criação do paulistano Cassiano Gabus Mendes (1929-1993) adaptada por Thereza Falcão e Alessandro Marson.

A volta no túnel do tempo também se dá na trama, com sete amigas se reencontrando após uma tragédia e 25 anos de separação. No elenco estão Lázaro Ramos (o detetive Mário Fofoca, criatura cômica do ator Luís Gustavo), Débora Secco, Matheus Solano, Isabel Teixeira, Marcos Caruso, Cassio Gabus Mendes. Sucesso do grupo The Fevers, a música de abertura foi mantida, em nova versão. A direção artística é de Amora Mautner. Veja quem são atores e personagens.