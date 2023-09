Onda de calor deve ir até terça e 9 capitais podem ter temperatura recorde

Entre hoje e quinta-feira, 9 capitais podem registrar recordes de temperatura no ano.

Nesta segunda-feira, Brasília (35ºC) e Palmas (40ºC). Na terça, Cuiabá (43ºC), Campo Grande (39ºC) e Goiânia (39ºC). Já na quarta, Belo Horizonte (38ºC), Vitória (37ºC) e São Luís (34ºC). Na quinta, Aracaju (32ºC).

No Sul, as temperaturas caem bruscamente a partir de hoje, em especial em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Devido à formação de um ciclone tropical que atingirá a costa entre segunda e terça, a região deverá ter tempestades e vendavais.

Já de quarta para quinta, as temperaturas devem despencar em São Paulo e no Rio. Na capital paulista, as máximas se mantêm acima de 30ºC no inicio da semana e podem alcançar 35ºC na quarta, mas caem para 20ºC na quinta. No Rio, as máximas devem diminuir de 37ºC na quarta para 25ºC na quinta.

Segundo o Inmet, o que provoca a onda de calor é um bloqueio atmosférico, que prejudica a formação de chuvas e facilita o aumento da temperatura. Esse bloqueio, uma espécie de "bolha de calor", deverá se desfazer até quarta, levando à queda da temperatura.