No discurso da vitória, Putin agradeceu aos soldados em guerra na Ucrânia e prometeu tornar o Exército mais forte. A eleição durou três dias, teve o comparecimento de mais de 74% dos eleitores e deu a Putin cerca de 87% dos votos. A oposição local fez denúncias de fraudes e abuso de poder político, e os adversários internacionais reagiram. Em nota, a Casa Branca disse que as eleições na Rússia não foram "nem livres, nem justas". Leia na Folha de S.Paulo. Na França, os jornais desta segunda usam expressões fortes como "poder absoluto que preocupa o Ocidente" e "prisioneiro do Kremlin". Putin provocou a França ontem, comentando a intenção do presidente Emmanuel Macron de enviar tropas de ajuda à Ucrânia. "Seria um passo para uma terceira guerra mundial em grande escala", afirmou. Leia aqui. Lula faz hoje a primeira reunião do ano com todos os ministros. O presidente convocou os integrantes do primeiro escalão para repassar as cobranças por resultados, a fim de tornar mais visíveis os programas e obras em andamento. Reportagem da Folha de S.Paulo informa que a pressão aumenta sobre os ministros diante da avaliação de que resultados positivos como o crescimento do PIB em 2023 ainda não provocaram otimismo em parte dos brasileiros. A reunião que começa às 9h no Palácio do Planalto não tem hora para terminar e surge como único compromisso do dia na agenda presidencial. Nesta semana, Lula vai lançar o Plano Nacional Juventude Negra Viva, coordenado pelo Ministério da Igualdade Racial, com ações na segurança pública, geração de empregos, educação e esportes, entre outros temas. O Banco Central divulga hoje o primeiro IBC-Br do ano, de janeiro, índice que avalia diversos setores da economia e também o volume de impostos. Amanhã começa a reunião dos diretores do Comitê de Política Monetária (Copom) que anuncia na quarta a decisão sobre a taxa de juros, a Selic, atualmente em 11,25% ao ano, com expectativa de nova queda. Rio registra novo recorde de sensação térmica: 62,3ºC no domingo, em Guaratiba. O verão que chega ao fim no hemisfério sul está se esforçando para ser inesquecível. No Rio, o sábado já havia registrado temperaturas recordes na série histórica cujas medições começaram em 2014. Na Zona Sul do Rio ontem, antes das 9h, a sensação térmica ultrapassava os 54ºC. Na Zona Oeste, Guaratiba tem características que elevam a temperatura e a umidade relativa do ar, segundo a prefeitura do Rio: fica próxima do mar e recebe os ventos quentes. O Rio segue em alerta para a onda de calor, e outras cidades do Sudeste e Centro-Oeste também. Leia aqui. Justiça espanhola decide amanhã se Daniel Alves pode deixar a prisão. O jogador brasileiro está preso há mais de um ano, desde janeiro de 2023. Em fevereiro deste ano, ele foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pelo crime de estupro. Houve recurso, e a defesa pede que Daniel Alves seja solto até a declaração de uma sentença definitiva. Carlos Alcaraz e Iga Swiatek são os bicampeões no tênis em Indian Wells. O espanhol, número 2 do mundo, venceu o russo Medvedev por 2 sets a 0 ontem. Alcaraz agora é bicampeão do torneio norte-americano que atrai celebridades para as quadras no meio da paisagem desértica da Califórnia (EUA). A polonesa Iga Swiatek também é bicampeã e levou a taça por 2 sets a 0, derrotando Maria Sakkari na final. Leia aqui. ************************ ERRATA: A newsletter Pra Começar o Dia de 15 de março registrou incorretamente o sobrenome da cantora Taylor Swift.