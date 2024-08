* Kamala Harris anuncia vice e diz que democratas são 'azarões'. A candidata à Presidência dos EUA participou de seu primeiro comício ao lado de Tim Walz, o governador de Minnesota que foi anunciado ontem como vice em sua chapa para disputar as presidenciais. Kamala abriu o discurso chamando os democratas de "azarões" nestas eleições e disse que a luta do partido não é apenas contra Donald Trump, mas também pelo futuro. Ela também justificou a escolha de Tim Walz dizendo que desde que anunciou a candidatura procurava "um lutador pela classe média". Walz tem 60 anos e está em seu segundo mandato como governador. Ele se tornou um dos nomes favoritos de Kamala após viralizar dizendo que Donald Trump e JD Vance "são simplesmente estranhos". Leia mais.

* EUA priorizam negociações Brasil-Colômbia-México por solução na Venezuela. Mark Wells, subsecretário interino de Estado para o Hemisfério Ocidental, afirmou que Washington incentiva o esforço dos três governos e que irá apoiar qualquer forma de diálogo cunhada por eles junto à oposição e ao regime da Venezuela. Wells reforçou que os Estados Unidos reconhecem o opositor Edmundo González como o vencedor nas urnas, mas evitou dizer que o reconhecem como presidente eleito. Fontes do Itamaraty disseram ontem à colunista do UOL Carla Araújo que o Brasil tem atuado nos bastidores para solucionar a crise e que a pressão vinda do exterior para que Lula enfrente Maduro, como a carta enviada por 30 líderes, é "extemporânea e fora de foco".

**

Oposição diz que chefe de campanha de Corina foi presa. Uma colaboradora de María Corina Machado, líder da oposição na Venezuela, afirma que foi presa por militares depois de criticar uma campanha oficial que pede denúncias sobre casos de "ódio" em meio aos protestos contra a reeleição de Maduro. María Oropeza, que é coordenadora do comando de campanha de Corina, divulgou em suas redes sociais o momento em que funcionários da Direção de Contrainteligência Militar golpeiam e forçam a porta para entrar em sua casa. A prisão foi denunciada pelo Comitê de Direitos Humanos do Partido Vente Venezuela. O secretário-geral da OEA, Luis Almagro, afirmou que a prisão se soma às denúncias de crimes contra a humanidade do regime de Maduro.

* Na reta final dos Jogos Olímpicos, Brasil ainda tem chance de ouro. Apesar de as previsões indicarem ao menos cinco medalhas de ouro para o Brasil, o país até o momento ficou apenas duas vezes em primeiro lugar no pódio das Olimpíadas de Paris, mas ainda tem chances de melhorar seu desempenho. Até agora, o país conquistou 13 medalhas. A esperança do ouro está viva no futebol e no vôlei feminino, no atletismo, na canoagem, no skate park masculino, na maratona aquática ou ainda no vôlei de praia. Veja qual a situação de cada um deles.

* Megaoperação tenta retirar controle do PCC no centro de SP. Uma ação do Grupo de Repressão ao Crime Organizado deflagrada ontem mirou guardas, hotéis e ferros-velhos que compõem um ecossistema de atividades econômicas ilícitas concentradas no centro da capital paulista. Treze pessoas foram presas, incluindo cinco em flagrante, e dez estabelecimentos foram autuados. As práticas investigadas incluem a atuação de milícias com agentes de segurança pública, a venda ilegal de armas, a exploração do trabalho de pessoas em situação de vulnerabilidade, a receptação de produtos de furto e roubo e o tráfico de drogas, tudo sob controle territorial do PCC. Entenda.

* Governo eleva projeção do salário mínimo para R$ 1.509 em 2025. Documento obtido pela Folha mostra aumento de R$ 7 em relação à estimativa anterior, de R$ 1.502, enviada pelo Executivo junto com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. O novo número serve de base para as estimativas de gastos do governo na proposta de Orçamento de 2025, que será enviada até 31 de agosto. O valor consta em uma nota técnica elaborada para subsidiar o relatório. Se confirmado, o novo piso será 6,87% maior que os R$ 1.412 pagos atualmente.