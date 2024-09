Cantor é acusado de ajudar suspeitos com prisão decretada. A Justiça de Pernambuco determinou a prisão preventiva do cantor, suspendeu seu passaporte e um eventual porte de arma de fogo. Gusttavo Lima é suspeito de ter ajudado José André da Rocha Neto (dono da casa de apostas VaideBet), e sua esposa Aislla Rocha a ficarem fora do país já com mandado de prisão decretados pela Operação Integration, que prendeu também a influenciadora e advogada Deolane Bezerra e investiga uma suposta organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. O processo tramita em sigilo, mas a Folha teve acesso à decisão, que diz que o cantor viajou à Grécia no início do mês e que, no retorno da viagem, a aeronave que o transportou pode ter deixado Rocha Neto e Aislla no exterior. A defesa do artista afirma que a decretação da prisão é injusta, que ele é inocente e que tomará as medidas cabíveis. A investigação aponta que Gusttavo Lima deixou o país horas antes da decisão da Justiça. Ele teve seu nome incluído no sistema de procurados dos aeroportos brasileiros e pode ser preso caso retorne ao país.

Pablo Marçal é expulso de debate em São Paulo. O oitavo encontro entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo terminou em agressão e confusão após a expulsão de Marçal nos minutos finais. Durante as suas considerações de encerramento no debate promovido pelo Flow News, ele atacou Ricardo Nunes infringindo as regras, e foi expulso faltando 10 segundos para acabar o seu tempo. Nos bastidores, seu assessor agrediu o marqueteiro de Nunes com um soco na cara e depois invadiu o palco. O programa teve que ser interrompido e o assessor foi detido pela polícia e levado para a delegacia. Veja o vídeo do momento da agressão.

Lula tem reunião com petrolífera em NY e causa incômodo na ONU. O encontro do presidente com a cúpula da Shell não estava na agenda oficial e uma ala do governo considerou a decisão de receber os executivos como "um erro", já que pode enfraquecer sua mensagem de compromissos com a pauta ambiental. O presidente fará hoje o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU e, de acordo com o colunista do UOL Jamil Chade, ele pretendia chegar ao encontro com dados fortes sobre a queda do desmatamento e assumir um protagonismo global na questão climática, mas as queimadas das últimas semanas transformaram esse cenário. Leia mais na coluna.

Itamaraty monitora Líbano após ataques de Israel e avalia resgatar brasileiros. Até a noite de ontem não havia informações sobre brasileiros mortos nos bombardeios que deixaram quase 500 mortos e mais de 1.600 feridos, segundo o Ministério da Saúde em Beirute. O governo pediu para a embaixada fazer um levantamento de quantos brasileiros estariam interessados em voltar ao Brasil para fazer um estudo logístico para uma possível missão de repatriação. Esse foi o maior e mais mortal ataque contra o Hezbollah desde que Tel Aviv mudou o rumo da guerra e colocou a estabilização de sua fronteira norte como prioridade. O presidente do Irã acusou Israel de tentar arrastar o Oriente Médio para uma guerra em larga escala ao atacar o Líbano e alertou para as "consequências irreversíveis" das ações.

CCJ rejeita recurso, e cassação de Chiquinho Brazão vai a plenário. Brazão está preso desde 24 de março por ordem do ministro Alexandre de Moraes sob suspeita de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. A CCJ decidiu cassar o seu mandato, mas sua defesa apresentou recurso afirmando, entre outros pontos, que a relatora do caso no Conselho de Ética foi parcial na elaboração do seu voto. A comissão rejeitou o recurso por 57 a favor e 2 contra e a decisão vai agora a plenário. A votação deve ocorrer após as eleições. Para ser aprovada, a cassação do mandato de Brazão deverá ter o apoio de ao menos 257 dos 513 deputados federais.

Brasil indica 'Ainda Estou Aqui' para concorrer ao Oscar 2025. A Academia Brasileira de Cinema escolheu por unanimidade o filme de Walter Salles para representar o Brasil na disputa por uma vaga na premiação. O filme disputará uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional. Os finalistas serão conhecidos apenas em 17 de janeiro, quando for divulgada a lista com todos os indicados ao Oscar 2025. A escolha vem após a produção ter ótima recepção no Festival de Veneza, na Itália, onde foi ovacionado na sessão de gala. O filme é baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva e tem como protagonista a sua mãe, Eunice Paiva, em sua luta contra a ditadura militar após a prisão e desaparecimento do marido, Rubens Paiva.