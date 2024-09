Lula tem reunião fora da agenda com Shell; encontro gera mal-estar

A notícia foi revelada primeiro pela BBC Brasil e confirmada pelo UOL. Nenhuma informação foi prestada até o momento sobre o motivo do encontro, que teria sido solicitado pela Shell.

A exploração de petróleo em regiões próximas à foz do Amazonas é alvo de polêmica e questionamentos. No encontro com a Shell, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, não esteve presente. Por uma hora, na residência do embaixador do Brasil na ONU, Lula foi acompanhado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o chanceler Mauro Vieira.

Lula pretendia chegar à ONU com dados fortes sobre a queda do desmatamento para permitir que ele assumisse um protagonismo global na questão climática. Mas as queimadas das últimas semanas transformaram esse cenário.

O presidente não adotará uma postura negacionista e nem repetirá a fórmula de Jair Bolsonaro, que culpou indígenas e a população local pelas queimadas. O tom será um equilíbrio entre o reconhecimento dos desafios diante da seca histórica e um alerta sobre como os fatos no Brasil estão interligados às mudanças climáticas causadas por décadas de emissões, principalmente dos países industrializados.

Nos dias que antecederam a reunião, a diplomacia brasileira e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, fizeram discursos que também alertaram para o caráter criminoso dos incêndios. A menção pode voltar a aparecer no discurso do presidente, num esforço do Brasil de apresentar "as suas versões do fato" diante do mundo.

Mas Lula também usa a viagem para pressionar líderes europeus para que adiem a adoção de lei ambiental que, a partir de 2025, permitirá que o bloco impeça a importação de produtos agrícolas que sejam responsáveis por desmatamento.