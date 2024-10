Febraban sugere a governo suspensão temporária de Pix para apostas. A entidade que representa as instituições financeiras do Brasil citou a possibilidade de impor limites para o uso dessa categoria de transações como parte de uma força-tarefa para avaliar os impactos socieconômicos das bets na sociedade brasileira. O presidente da entidade, Issac Sidney, se reuniu ontem com o ministro Fernando Haddad para discutir caminhos possíveis para evitar "que haja uma deterioração dos níveis de endividamento das famílias", segundo disse em entrevista coletiva no final do encontro. De acordo com levantamento do Banco Central, foram identificados R$ 21,1 bilhões em apostas via Pix somente no mês de agosto.

*****

Operadoras bloqueiam o uso do cartão de crédito em bets. A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços tomou a decisão em uma reunião extraordinária com representantes de Visa, Mastercard, Elo, American Express, além de bancos e meios de pagamento. A proibição do uso do cartão como meio de pagamento nas apostas deverá valer a partir de 1º de janeiro, quando entrar em vigor a regulação do setor que está sob responsabilidade do Ministério da Fazenda, mas as operadoras bloquearam o uso já na terça-feira. A entidade informa que baseou a sua decisão "na crescente preocupação do setor de cartões em torno da prevenção ao superendividamento da população e do crescimento das apostas online no país". Ainda serão permitidos o uso de Pix, TED, boleto e cartões de débito ou pós-pagos para fazer apostas. Saiba mais.

Ao menos 5 pessoas morreram em novo ataque de Israel em Beirute. As Forças de Defesa de Israel declararam que lançaram um novo ataque aéreo "preciso" contra a capital libanesa na noite de ontem. Três grandes explosões foram ouvidas no subúrbio ao sul de Beirute. Bombardeios teriam sido direcionados a região de Dahiyeh, área onde o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi morto em um ataque israelense. Ataques israelenses mataram 46 pessoas no Líbano nas últimas 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde libanês, e 85 ficaram feridas. Pelo menos 1.000 pessoas foram vítimas dos bombardeios nas últimas duas semanas. Entre as vítimas estão mulheres e crianças, segundo o ministério. Leia mais.

Anielle Franco diz à PF que importunação sexual de Silvio Almeida começou em 2022. A ministra da Igualdade Racial confirmou em depoimento que foi importunada sexualmente pelo ex-ministro dos Direitos Humanos em depoimento que durou uma hora. Segundo a colunista da Folha Mônica Bergamo, a ministra disse que as "abordagens inadequadas", como definiu, começaram quando os dois passaram a fazer parte do grupo de transição de governo nomeado por Lula antes da posse dele como presidente da República e, segundo ela, foram escalonando até a importunação física. Em seus relatos a pessoas próximas, Anielle afirmava que ele chegou a tocar em sua perna por debaixo da mesa quando estavam em reuniões públicas — e que insistiu nas abordagens por diversos meses.

Brasil volta à final da Copa de Futsal após 12 anos. A seleção bateu a Ucrânia por 3 a 2 e conquistou a classificação na garra à final da Copa do Mundo de Futsal de 2024, no Uzbequistão. Maior campeã do torneio, a seleção brasileira busca o hexacampeonato. O capitão Dyego foi o herói do jogo, responsável pelos três gols brasileiros, um deles foi creditado como gol contra. O adversário do Brasil na final sairá do jogo entre Argentina e Fança e será definido nesta quinta. Os argentinos, junto dos brasileiros, são os únicos campeões que continuam vivos no torneio. A decisão será disputada no domingo. Saiba como foi o jogo.

Governo discute compra de novo avião após falha no México. O avião presidencial sofreu uma pane na terça-feira, quando decolou da Cidade do México levando Lula e uma comitiva de ministros, secretários e assessores. A falha fez com que o avião tivesse que voar em círculos por quase 5 horas para gastar combustível e poder pousar em segurança. Integrantes do governo afirmam que o problema dá impulso para retomar as discussões sobre a compra de uma nova aeronave, mas o tema esbarra em dificuldades orçamentárias. Os recursos viriam do ministério da Defesa, que foi um dos maiores afetados com os cortes neste ano. A pasta alega que sofreu queda de 47% nas despesas discricionárias nos últimos dez anos. Lula havia determinado, no ano passado, que a Aeronáutica apresentasse opções para a substituição e pediu um avião maior e com mais autonomia. O avião atual é considerado obsoleto para atender às necessidades da agenda diplomática do governo. Saiba mais.