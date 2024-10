Novo ataque de Israel contra Beirute deixa ao menos 5 mortos, diz Líbano

Pelo menos 1.000 pessoas foram vítimas dos bombardeios nas últimas duas semanas. Entre as vítimas estão mulheres e crianças, segundo o ministério.

O Exército israelense anunciou na terça-feira (1º) o início de operações terrestres "limitadas" no sul do Líbano. Segundo Israel, o objetivo é destruir a infraestrutura do Hezbollah. As forças de segurança de Israel fizeram um novo apelo para que os civis libaneses abandonem "imediatamente" mais localidades no sul do país.

Israel promete retaliar o Irã após os ataques de mísseis. Segundo especialistas ouvidos pelo UOL, a resposta pode provocar uma escalada da guerra. Agentes importantes no cenário mundial, incluindo os Estados Unidos e Rússia, podem dar um novo desenho ao conflito.

Presidente Joe Biden disse que apoia "totalmente" os israelenses. Ele declarou que discutiria ainda hoje uma resposta militar com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

O ataque do Irã provocou reação de Netanyahu. Horas após os mísseis iranianos serem lançados, o líder israelense apontou para uma retaliação e disse que o Irã "pagará o preço", após dizer que o ataque foi um "erro grave".

Essa foi a maior demonstração de força do Irã. Mesmo sem vítimas relatadas por Israel, o ataque provocou um alerta sobre o atual momento da tensão no Oriente Médio. Na noite de terça (1º), Patrick S. Ryder, porta-voz do Pentágono, disse que o ataque recente foi duas vezes maior do que a incursão aérea de abril.