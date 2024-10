Apoio à proibição de celular é maior entre quem tem filhos. De acordo com uma nova pesquisa Datafolha, 62% da população apoia o banimento dos smartphones nas escolas e, na parcela da população que tem filhos de até 12 ou de até 18 anos o apoio é ainda maior: 65%. Ao mesmo tempo, 43% dos pais de crianças de até 12 anos dizem que seus filhos já têm aparelho celular próprio, e até 18 anos, 50%. O levantamento mostrou ainda que 76% da população e 78% entre os que são pais de crianças consideram que o celular traz mais prejuízos do que benefícios ao aprendizado de crianças e adolescentes. O governo federal prepara um projeto de lei para proibir o uso de celulares por alunos nas escolas públicas e privadas do país, medida que tem crescido internacionalmente. No Brasil, a movimentação em torno na criação da lei ganhou força por conta do vício em bets e cassinos online, que vem sendo induzido por empresas até com anúncios em perfis de redes sociais de crianças. Veja todos os números da pesquisa.

Horário de verão não será retomado este ano. A decisão do governo federal ocorreu durante uma reunião que avaliou os impactos econômicos e energéticos da medida. Segundo o governo, o benefício econômico não justifica a sua adoção e por isso será mantido o horário convencional em todo o país. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que especialistas se reuniram dez vezes nos últimos 45 dias para tratar do assunto e que o grupo chegou à conclusão de que não há necessidade para este verão. O ministro afirmou que a segurança energética está assegurada, apesar de o Operador Nacional do Sistema Elétrico ter recomendado a volta da medida para enfrentar a crise hídrica que afeta o país. O governo ainda vai avaliar a possibilidade de adoção em 2025.

Quaest mostra Nunes 12 pontos à frente de Boulos em São Paulo. O prefeito aparece com 45% das intenções de voto no primeiro levantamento realizado pelo instituto no segundo turno. Boulos tem 33%. A pesquisa foi feita após o apagão que afetou milhões de pessoas na capital paulista e depois da volta dos programas eleitorais na TV e no rádio. O levantamento mostra ainda que para 80% dos entrevistados a escolha é definitiva, outros 20% disseram que ainda podem mudar de opinião. UOL, Folha de S.Paulo e RedeTV! realizariam hoje o segundo debate deste 2º turno, mas Ricardo Nunes cancelou a sua participação nesta madrugada. Uma mensagem enviada por sua equipe citou como motivo uma reunião marcada pelo governador Tarcísio de Freitas para discutir o apagão que atingiu a capital.

Em Belo Horizonte, Fuad Noman tem 46% e Bruno Engler, 37%. Pesquisa da Quaest divulgada ontem mostra Noman na frente nas intenções de voto no segundo turno na disputada pela Prefeitura de Belo Horizonte. O levantamento mostrou também que os indecisos somam 5%; e brancos, nulos ou eleitores que não votarão somam 12%. Ao todo, 76% dos entrevistados disseram que estão com o voto definido, e 24% afirmaram que ainda podem modificar até o dia da eleição. Na pesquisa espontânea, quando o nome dos candidatos não é citado para os entrevistados, Fuad aparece com 33% e Engler tem 28%. Outros 33% se dizem indecisos; brancos, nulos ou eleitores que não votarão somam 6%.

Defesa Civil emite alerta para chuva forte e ventania em SP. A capital paulista ainda tem moradores no escuro depois do temporal que ocorreu na última sexta-feira e a Defesa Civil do Estado já emitiu outro alerta para fortes pancadas de chuva e rajadas de vento a partir da próxima sexta, O cenário deve ser parecido com o que causou o apagão. Por causa da chegada de uma frente fria, há condições para temporais com raios em todas as regiões do estado, e as chuvas devem ser mais intensas que as da semana passada. Veja a previsão.

Liam Payne, ex-One Direction, morre na Argentina, aos 31 anos. O músico britânico caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, localizado no bairro de Palermo, na cidade de Buenos Aires, de acordo com autoridades citadas pela imprensa argentina. Mais cedo, a polícia havia recebido relatos sobre um hóspede agressivo que poderia estar sob a influência de drogas ou álcool no local. Segundo o jornal Clarín, há a suspeita de que seria Liam Payne. O músico fez parte da banda One Direction até o fim do grupo, em 2016. Em 2019, ele lançou seu único álbum solo, "LP1". Saiba mais.