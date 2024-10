Estado de São Paulo deve receber até 200 mm de chuva no fim de semana

A Defesa Civil emitiu alerta para chuvas de até 200 mm no próximo fim de semana no estado de São Paulo. A região metropolitana da capital paulista, já atingida por uma tempestade na semana passada, deve receber cerca de 95 mm.

O que aconteceu

Previsão mostra que estado deve ser atingido por rajadas de vento de até 60 km/h. Há expectativa de pancadas de chuva forte e condições para temporais com raios e ventania em todas as regiões do estado. As rajadas poderão ser sentidas já a partir de sexta-feira (18).

Algumas regiões do interior paulista, Baixada Santista, litoral norte e Vale do Paraíba devem receber o maior volume de chuva.