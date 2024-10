Israel afirmou ter realizado nesta madrugada dezenas de ataques a agências da cooperativa de crédito Al-Qard Al-Hassan, ligada ao Hezbollah, no Líbano. Os ataques destruíram vários prédios residenciais nos quais a cooperativa mantinha agências no térreo. A coordenadora especial da ONU para o Líbano, Jeanine Hennis, disse que a ação provocou "pânico generalizado" em Beirute. Na rede social X, o ministro do Exterior israelense, Israel Katz, comemorou a ofensiva: "Beirute está em chamas". No sábado, um bombardeio em uma área residencial em Beit Lahiya, no norte de Gaza, destruiu vários prédios e deixou 87 mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Foi um dos ataques mais letais desde o início do conflito há um ano. Israel contesta os números. Musk: quem quer dinheiro? O bilionário Elon Musk está sorteando U$ 1 milhão por dia para eleitores da Pensilvânia que participarem de uma iniciativa do comitê eleitoral pró-Trump criado pelo dono da Tesla, SpaceX e da rede X. O valor será sorteado entre os assinantes de uma petição em apoio à Primeira e à Segunda Emendas da Constituição dos EUA, sobre direito à liberdade de expressão e o acesso a armas. A condição para participar do sorteio é ser eleitor registrado para as eleições deste ano. Segundo a BBC, a iniciativa levanta questões legais. No blog Election Law, o advogado especialista em legislação eleitoral, Rick Hasen, diz que a oferta é "claramente ilegal". Dos sete estados considerados decisivos na eleição americana, a Pensilvânia é o que tem o maior número de delegados no Colégio Eleitoral que escolherá o próximo presidente: 19. Charles confrontado O rei Charles III foi confrontado por uma senadora de origem aborígene durante sua visita à Austrália. "Você cometeu genocídio contra o nosso povo. Devolva a nossa terra. Devolva o que você roubou de nós - nossos ossos, nossos crânios, nossos bebês, nosso povo", gritou Lidia Thorpe, após um discurso de Charles no Parlamento, em Camberra. "Este não é o seu país". Ela foi retirada do salão pela equipe de segurança. A Austrália foi uma colônia britânica por mais de um século, período em que milhares de aborígenes foram assassinados e comunidades inteiras deslocadas. Apesar da independência, conquistada em 1901, o monarca britânico continua sendo o chefe de Estado do país. China reduz juros O Banco Central da China cortou duas taxas de juros de referência nesta segunda-feira, em mais uma tentativa de estimular o consumo e a economia do país. A taxa de juros preferencial (LPR) de um ano foi reduzida de 3,35% para 3,1%. A LPR de cinco anos, uma referência para empréstimos hipotecários, caiu de 3,85% para 3,6%. Nas últimas semanas, o governo chinês anunciou uma série de medidas para tentar impulsionar o crescimento, mas os mercados internacionais continuam pessimistas. No terceiro trimestre, o PIB chinês teve a menor alta em um ano e meio: 4,6%, abaixo da meta do governo de 5% para o ano. Cuba às escuras Cuba sofreu quatro apagões que deixaram mais de 10 milhões de pessoas sem energia elétrica desde sexta-feira, provocando protestos. Ontem à noite, o presidente Miguel Díaz-Canel fez um pronunciamento em cadeia de TV pedindo disciplina e civilidade à população. A situação foi agravada pela chegada nesse domingo da tempestade tropical Oscar, que provocou grandes inundações. O governo de Cuba culpa o embargo comercial e as sanções impostas pelos EUA, que dificultam a aquisição de combustível e peças de reposição para suas usinas a óleo. Carros nas ruas de Havana durante apagão que deixou milhões sem energia em Cuba Imagem: Adalberto Roque/AFP Direita sai às ruas na Espanha Milhares de pessoas foram às ruas de Madri ontem em um protesto convocado por partidos e grupos de direita e extrema direita contra o governo do primeiro-ministro socialista, Pedro Sánchez. Os manifestantes pediram a antecipação das eleições, gritaram slogans contra imigrantes e chamaram Sánchez de traidor, por causa de sua aliança com partidos separatistas bascos e catalães. O governo também enfrenta acusações de corrupção, algumas delas envolvendo a mulher de Sánchez, Begoña Gómez. Sánchez está no cargo desde 2018, mas seu partido é minoritário e depende do apoio das legendas separatistas bascas e catalãs para governar. Deu na CNN Conta pró-Irã vaza documentos da inteligência dos EUA sobre os planos de ataque de Israel. A rede americana afirmou ter confirmado com três fontes no governo americano que os documentos, postados em uma conta do Telegram na quinta-feira, são autênticos. Segundo o vazamento, Israel planeja usar aviões de guerra em retaliação ao ataque de mísseis iranianos do começo do mês. "Um dos documentos também sugere algo que Israel sempre se negou a confirmar publicamente: que o país possui armas nucleares", diz a reportagem da CNN. A notícia do vazamento foi publicada inicialmente pelo site de notícias Axios, sem detalhes sobre o conteúdo. Segundo a reportagem do Axios, a conta Middle East Spectator costuma postar conteúdo "pró-Irã". Leia mais.