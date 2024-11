Rovena Rosa/Agência Brasil Intervenção policial mata um negro a cada 4h em 9 estados brasileiros Uma pessoa negra morreu a cada quatro horas em intervenções policiais registradas em nove estados do Brasil em 2023, de acordo com levantamento da Rede de Observatórios da Segurança divulgado nesta quinta (7). Os negros representam quase 90% dos mortos neste tipo de intervenção. É o segundo ano consecutivo que a Bahia lidera o ranking. O estado teve um aumento de 162% nas mortes em ações policiais desde 2019; a maioria se concentrou em Salvador. Em São Paulo, 66,3% das vítimas de intervenção policial em 2023 eram negras, segundo o estudo. A população negra no estado representa 43,5%. Confira mais informações sobre o estudo na reportagem de Uesley Durães. PUBLICIDADE PEGA A VISÃO "Essas mensagens representam um aumento alarmante na retórica vil e abominável de grupos racistas em todo o país, que agora se sentem encorajados a espalhar o ódio"

Derrick Johnson, presidente da NAACP Alunos de algumas cidades nos Estados Unidos têm recebido mensagens em seus telefones indicando que a escravidão está voltando. Para o presidente da National Association for the Advancement of Colored People, uma das maiores entidades de combate ao racismo nos EUA, mesmo que a campanha de Trump tente se afastar do episódio, o governo eleito incentiva um movimento de ataques racistas. Saiba mais sobre o assunto na coluna de Jamil Chade. Erykah Badu durante show em São Paulo na quarta (6) Rafael Strabelli/Divulgação AGENDA A programação de shows e festivais está intensa este final de semana por todo o país. Entre as atrações estão Ludmilla, Erykah Badu, Seu Jorge e Criolo. Entre os festivais, vale destacar o Afropunk, que acontece em Salvador, e o Encontro das Tribos, em São Paulo. Confira a agenda completa aqui.