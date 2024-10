UFBA nomeia médica negra barrada em vaga após decisão cassar direito a cota

Nesse momento, as duas médicas estão nomeadas, à espera do julgamento do mérito de quem é a vaga.

Lorena foi nomeada pela UFBA para o cargo de professora adjunta do Departamento de Cirurgia Experimental e Especialidades Cirúrgicas.

Como a impetrante foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital para as pessoas negras, foi a primeira colocada na sua cota, e ocorreu a "preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação", ainda que em cumprimento a decisão judicial, ela deve ser nomeada para uma das vagas desocupadas atualmente existentes na Faculdade de Medicina da UFBA, em respeito à tese fixada pelo STF.

Trecho da decisão de Arali Duarte

Fachada da Faculdade de Medicina da UFBA, de 1808 Imagem: Memorial da Medixina Brasieira/UFBA

"Espero que seja um marco"

A médica comemorou a sua nomeação. "É uma vitória, sem dúvida, porque de todos os cotistas atacados até agora, ninguém chegou a esse passo de receber uma decisão jurídica favorável e de prosseguir", diz.