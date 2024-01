Gleisi rebate Haddad e diz ser 'direito do PT' criticar decisões da Fazenda

A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, rebateu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e negou que o partido acredite que "está tudo errado" nas decisões tomadas pela área econômica do governo Lula.

O que aconteceu

Gleisi disse ser um "direito" do PT criticar as decisões que acredita serem equivocadas. Entretanto, a presidente do PT negou que haja oposição interna na legenda a Haddad. As declarações da deputada foram feitas em entrevista ao jornal O Globo após falas do ministro ao próprio jornal nesta terça-feira (2).