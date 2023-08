Mudanças no clima aumentam em 25% riscos de incêndios florestais extremos (estudo)

"Na maioria das condições, o impacto das reduções de combustíveis perigosos pode compensar totalmente o efeito das mudanças climáticas", assegura o especialista, considerando, inclusive, que "o risco de incêndio pode diminuir consideravelmente apesar das mudanças climáticas" se essas medidas forem aplicadas em larga escala.

Os resultados também podem ajudar a orientar melhor as campanhas de vigilância e o deslocamento dos meios de combate aos incêndios.

O estudo foi publicado ao final de um verão no hemisfério norte marcado por incêndios que mataram pelo menos 115 pessoas no Havaí e bateram todos os recordes no Canadá, onde 200.000 pessoas tiveram que deixar suas casas. Na Grécia, o maior incêndio florestal já registrado na União Europeia, avança em uma frente de 10 quilômetros.

rlp/mh/bl/ico/dch/dd/mvv