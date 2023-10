Bombardeio de hospital em Gaza, ainda cercado de incógnitas

"Custa-nos relacionar a forte explosão em solo [visível no vídeo da Al Jazeera] aos poucos danos vistos no hospital. Parecia que o próprio hospital não tinha sido atingido", destacou Héloïse Fayet, pesquisadora do Instituto Francês de Relações Internacionais (Ifri), constatando que a maioria dos danos observados se concentra no estacionamento, no gramado dos arredores e nas fachadas dos imóveis.

No entanto, até o momento há poucas imagens do interior dos prédios.

"A hipótese mais provável é que um projétil tenha caído nos veículos que estavam ali e [causado] uma explosão nos tanques de gasolina de vários deles", afirmou a pesquisadora, especializada em geopolítica e Forças Armadas no Oriente Médio.

Os danos visíveis "encaixam na hipótese de pedaços de motor, por exemplo, de um foguete, que caiu seguindo um alinhamento balístico, projetando estilhaços, materiais inflamáveis e criando uma onda expansiva", avaliou Joseph Henrotin, chefe de redação da revista francesa Défense et Securité Internationale.

"Há danos nos edifícios. Vemos telhas arrancadas, vidros quebrados na altura do hospital e impactos nas paredes", explicou o especialista. No entanto, "nenhum imóvel foi atingido diretamente", enquanto "se alguém aponta para um prédio com as munições e as capacidades que os israelenses têm, normalmente o atinge", acrescentou.

Segundo ele, as zonas de impacto se caracterizam por "pequenas crateras [...] O que saltou ali não é nada enorme" e "não corresponde às armas usadas pelos israelenses".