Coreia do Norte anuncia que disparou novo míssil balístico hipersônico

O disparo desse míssil no domingo teve como objetivo "verificar as capacidades de voo" e "a confiabilidade do novo motor de combustível sólido", disse a KCNA. Assegurou que o disparo "nunca afetou a segurança de algum país vizinho e não teve nada a ver com a situação regional".

No entanto, o disparo ocorre dias depois de o Norte ter realizado exercícios de artilharia com munições reais e em meio a preocupações com o endurecimento da posição de Pyongyang.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul anunciou anteriormente que "detectou um míssil balístico aparentemente de alcance intermediário lançado da região de Pyongyang em direção ao Mar do Leste às 14h55" (02h55 no horário de Brasília), referindo-se a uma área também conhecida como Mar do Japão.

O último míssil lançado pela Coreia do Norte, em 18 de dezembro, foi um míssil balístico intercontinental de combustível sólido (ICBM) Hwasong-18, o mais avançado que possui, lançado em direção ao Mar do Japão.

O Ministério da Defesa sul-coreano criticou duramente o lançamento de domingo e alertou que dará uma "resposta esmagadora" se a Coreia do Norte fizer uma "provocação direta" ao Sul.

"Este comportamento da Coreia do Norte é uma provocação clara que viola as resoluções do Conselho de Segurança que proíbem o uso de tecnologia de mísseis balísticos. Emitimos um alerta forte e instamos veementemente que seja interrompido imediatamente", acrescentou o ministério em comunicado.