Bolsonaro faz demonstração de força ao reunir uma multidão em São Paulo

O influente pastor evangélico Silas Malafaia criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes, à frente das investigações sobre Bolsonaro.

"Se eles te prenderem, você vai sair de lá exaltado (...) Jair Messias Bolsonaro é o maior perseguido político da nossa história", exclamou.

Gleisi Hoffman, presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) de Lula, escreveu na plataforma X que o ato "é mais uma ameaça de Bolsonaro às instituições e uma afronta à Justiça, a quem ele está prestes a ter de prestar contas".

Desde que deixou o poder, Bolsonaro enfrenta uma série de investigações. No ano passado, ele se apresentou às autoridades por suspeitas de ter incentivado a invasão das sedes dos Três Poderes na capital federal.

- Verde e amarelo -

A maioria dos manifestantes na Avenida Paulista atendeu ao apelo do ex-presidente, que pediu que usassem as cores da bandeira do Brasil, das quais tentou se apropriar durante seu mandato.