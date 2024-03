Palestino bate Nacional do Paraguai nos pênaltis e vai à fase de grupos da Libertadores

O chileno Palestino se classificou nesta terça-feira para a fase de grupos da Copa Libertadores 2024 ao vencer por 3 a 1 na disputa de pênaltis o Nacional do Paraguai, com quem havia empatado em 3 a 3 no placar agregado.

O Nacional venceu por 3 a 1 como visitante em Rancagua com os gols do atacante Diego Duarte aos 44 minutos, do ponta Orlando Gaona (48') e do meio-campista Juan Fernando Alfaro (67').

Porém, o Palestino não desistiu e levou a série para os pênaltis com uma cabeçada do zagueiro Cristián Suárez já na reta final (84'), que empatou a série.