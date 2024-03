Uli Hoeness diz que chegada de Xabi Alonso é 'provavelmente impossível'

O atual técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, "provavelmente" não será o próximo comandante do Bayern de Munique, admitiu nesta quinta-feira (28) o presidente de honra do clube bávaro, Uli Hoeness.

"Vamos ver se é possível fazer com que ele venha este ano, mas será difícil, provavelmente impossível", disse Hoeness em uma entrevista a um canal de televisão alemão.

"Digamos que se ele já tivesse dois ou três anos de sucesso [com o Leverkusen] seria mais fácil trazê-lo", acrescentou o dirigente.