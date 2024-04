O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, largará na frente no Grande Prêmio do Japão, depois de fazer a pole position no treino de classificação disputado neste sábado (6), no circuito de Suzuka.

Verstappen, que marcou sua quarta pole em quatro possíveis nesta temporada, superou seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, e o britânico Lando Norris (McLaren).

