Lyon vence nos acréscimos (4-3) e afasta Brest da luta pelo título do Francês

Também neste domingo o Clermont somou um ponto em casa contra o Montpellier no empate em 1 a 1, mas permaneceu na última posição da tabela e a seis pontos da 'zona de salvação'.

Muhammed Cham colocou o time da casa na frente no intervalo com um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo (45'+5) e Tanguy Coulibaly empatou para o Montpellier no início da segunda etapa (56').

--- Jogos da 29ª rodada do Campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Metz - Lens 2 - 1

- Sábado: