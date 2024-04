Equador fica até 13 horas sem eletricidade por causa de grave seca

Os cortes começaram no domingo sem aviso, por períodos mais curtos, mas foram se alongando com o passar dos dias.

"Ontem me tiraram das oito até as onze (da manhã) e é o tempo que se precisa para trabalhar. Hoje, com oito horas (de suspensão) será pior, nos afeta muito", diz à AFP Segundo Guacho.

O homem de 45 anos é proprietário de um negócio de aluguel de computadores no centro de Quito e afirma que em três dias perdeu cerca de 200 dólares (pouco mais de R$ 1000,00) de receita pela interrupção do serviço.

O Executivo suspendeu nesta quinta e sexta-feira o dia de trabalho nos setores público e privado, bem como as aulas, após anunciar que as barragens Mazar (a mais importante) e Paute, ambos no sul andino, estão em "condições críticas" registando níveis de armazenamento de 0% e 4%, respectivamente.

O nível na maior usina hidrelétrica, Coca Codo Sinclair (norte amazônico), com capacidade de gerar 1.500 MW de potência para cobrir 30% da demanda nacional, é de 60% da média histórica.

- "Sacrifício" -

O governo garantiu que neste domingo, quando cerca de 13,6 milhões de equatorianos irão às urnas, "não haverá apagões". O principal eixo da consulta é o combate ao crime organizado que sangra o país.