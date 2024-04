Fósseis de tartaruga gigante de 57 milhões de anos são encontrados na Colômbia

"Encontrá-los [os fósseis] 500 quilômetros ao sul [...] nos permite reconstruir e entender como eram as paisagens" do norte da América do Sul, pois, em vez das atuais montanhas andinas com mais de 5.000 metros de altitude, ali havia "lagos conectados e cordilheiras de altitude muito baixa", explicou Edwin Cadena, o paleontólogo responsável pela pesquisa.

O estudo "permite conhecer melhor a conectividade dos ambientes aquáticos do norte da América do Sul durante uma parte do tempo geológico conhecido como Paleoceno-Eoceno", acrescenta o comunicado.

Ambas as épocas fazem parte do Paleogeno (66 a 23 milhões de anos atrás), o primeiro período geológico depois da extinção dos dinossauros.

