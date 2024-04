Zelensky diz que 16 crianças 'deportadas à Rússia' voltaram para suas famílias

Zelensky, no entanto, não mencionou a transferência dos 19 menores à Rússia.

O pacto foi firmado durante um encontro entre responsáveis de Kiev e Moscou no Catar, país que tem atuado como intermediário no tema complexo da repatriação de crianças ucranianas presentes no território russo desde fevereiro de 2022, quando começou a invasão russa da Ucrânia.

Em março, quatro crianças ucranianas foram repatriadas da Rússia, já com mediação de Doha, após outra operação similar em fevereiro que envolveu 11 menores.

Segundo Kiev, pelo menos 20.000 menores ucranianos foram deportados para a Rússia de áreas ocupadas em dois anos, mas o total poderia ser muito maior, já que esse número inclui apenas as crianças identificadas oficialmente. Quase 400 delas foram repatriadas pelas autoridades ucranianas.

Tanto Maria Lvova-Belova quanto o presidente russo, Vladimir Putin, são alvos de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) desde março de 2023 por seu envolvimento direto na "deportação" de crianças ucranianas para a Rússia desde fevereiro de 2022.

Moscou nega as acusações e garante que protege os menores dos combates. Também diz estar disposta a entregá-los a suas famílias na Ucrânia.