Meio século da Revolução dos Cravos em Portugal

A morte do último ditador de extrema direita na Europa encerrou 36 anos de regime autoritário e reacionário.

Juan Carlos de Borbón, designado seu sucessor desde 1969, foi proclamado rei dois dias depois e optou por avançar em direção à democracia.

A ditadura foi formalmente abolida em 1978 com a adoção da atual Constituição.

Na Grécia, a liberdade chegou com o movimento estudantil de 17 de novembro de 1973, da Escola Politécnica de Atenas, cuja repressão deixou 44 mortos.

Este acontecimento levou, um ano depois, à queda da ditadura instaurada em 1967 com um golpe de Estado militar.

O destino do regime foi selado no verão de 1974 pela intervenção turca no Chipre, após uma tentativa de golpe do ultranacionalismo grego em Nicósia.