Academia do Oscar lança campanha para arrecadar US$ 500 milhões

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas lançou, nesta sexta-feira (10), uma campanha de arrecadação pelo centenário do Oscar, com o objetivo de captar US$ 500 milhões (R$ 2,6 bilhões).

Batizada de Academy100, a iniciativa busca diversificar as finanças do grupo, que tem um papel-chave no patrocínio de novos cineastas e na preservação de filmes, além de ser responsável pela cerimônia do Oscar.

A campanha acontece no momento em que a cerimônia registra uma queda no número de espectadores, e em que seu acordo lucrativo de transmissão com a rede americana ABC está prestes a terminar.