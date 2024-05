UE corta levemente sua projeção de inflação para este ano na Zona do Euro

Além dos conflitos armados na Ucrânia e em Gaza, as eleições presidenciais deste ano nos Estados Unidos podem ter um impacto sobre o desempenho da economia europeia.

"Depois de um 2023 difícil, a atividade econômica se recuperou no primeiro trimestre deste ano. Espera-se que o impulso econômico se acelere nos próximos trimestres", acrescentou a autoridade italiana.

"Na frente doméstica, a queda da inflação pode ser mais lenta do que o esperado, possivelmente levando a (...) cortes [nas taxas de juros] até que a inflação de serviços se estabilize."

Em relação à trajetória da inflação, Gentiloni disse que esse índice continuará a apresentar tendência de queda para atingir a meta do Banco Central Europeu (BCE) de cerca de 2% somente em 2025.

Entre as principais economias do bloco, espera-se que a Alemanha apresente um crescimento do PIB de apenas 0,1% no final deste ano, com uma inflação de 2,4%. Nas previsões publicadas em fevereiro, a UE projetou que o crescimento do PIB alemão neste ano seria de 0,3%.

Enquanto isso, a França deve encerrar o ano corrente com um crescimento do PIB de 0,7% (projetado em 0,9% em fevereiro) e uma inflação de 2,5%. A Itália, por sua vez, deverá ter um crescimento econômico de 0,9% este ano e uma taxa de inflação de 1,6%.