O calvário de Rafael Nadal para voltar a Roland Garros

Em Wimbledon, o espanhol chegou às semifinais, mas uma lesão abdominal o forçou a desistir antes da semifinal.

"Não tem sentido jogar se quero continuar minha carreira", declarou na ocasião.

Depois, disputou apenas quatro torneios naquela temporada: foi eliminado na estreia em Cincinnati, nas oitavas de final do US Open, em sua primeira partida no Masters 1000 de Paris-Bercy e perdeu as duas primeiras partidas na fase de grupos do ATP Finals de Turim. Nunca desde 2009 havia emendado quatro derrotas consecutivas.

- 2023: um retorno abortado -

Nadal viajou para a Austrália no início da temporada de 2023, mas tudo acabou cedo para ele: depois de duas derrotas na United Cup [ele nunca havia começado uma temporada com duas derrotas], abandonou na segunda rodada do Aberto da Austrália, com um problema no quadril.

"Dói, como sempre. Mas o copo está começando a ficar cheio, em algum momento vai transbordar", alertou Nadal numa entrevista coletiva.